'Spoeddebatten - hou er nou eens mee op

‘Ik ga niemand de maat nemen”, zegt Bas van der Vlies, fractieleider van de SGP en nestor van de Tweede Kamer, al 27 jaar lid. Maar een paar tips voor, of liever tegen het moderne leven heeft hij wel. Bijvoorbeeld: zet op zondag computer en mobiele telefoon – die „onruststoker” die ook zo „gigantisch makkelijk” is – eens uit. Bij de SGP (twee Kamerleden, acht medewerkers) is dat de norm. Van der Vlies: „Tegen collega’s uit andere fracties zeg ik geregeld: probeer het eens, je zult zien hoe geweldig rustig het is, hoe zegenrijk. Maar het kan alleen als de rest van hun fractie óók rust neemt op zondag. Anders krijg je scheve gezichten.”

Van der Vlies (Sliedrecht, 1942) lijkt een man uit een ander tijdsgewricht. Beleefd, beheerst, beschaafd. Tijdens het gesprek aan de vooravond van de drukste week van het politieke jaar, in het piepkleine vergaderkamertje van de SGP, gebruikt hij volzinnen die zich vrijwel letterlijk laten citeren. Zijn partij staat het vrouwen pas sinds twee jaar toe om lid te worden; passief kiesrecht hebben ze niet. Maar Van der Vlies, die binnen de Kamer als het ‘staatsrechtelijk geweten’ wordt gezien, is niet wereldvreemd.

Het grootste deel van het afgelopen zomerreces heeft hij, net als elk jaar, besteed aan het opruimen van zijn „onstuimig ontregeld” geraakte werkkamer, thuis in Maartensdijk. De torens met leesvoer waren weer enorm. Mede dankzij het slechte weer is hij een heel eind gekomen, meldt hij trots. Het gaat om artikelen uit de pers die hij gedurende het parlementaire jaar apart legt: beschouwende stukken, achtergrondverhalen. Uit het dagelijkse nieuws pikt Van der Vlies vooral incidenten op die hem „des te ernstiger binden” aan misstanden in de maatschappij: vandalisme, criminaliteit, alcoholisme. Deze zomer las hij over tieners die door drank in coma raakten. De details uit de berichten vergeet hij snel; wat beklijft, is het gevoel van urgentie om een onderwerp ook politiek aan de orde te stellen.

De tijd die overbleef, bracht Van der Vlies met zijn gezin op de Veluwe door, nog een traditie, en in Walcheren, waar ze voor de tweede keer waren. Hij kwam één keer naar Den Haag. Over de affaire rond het inmiddels oud-Kamerlid voor GroenLinks Wijnand Duyvendak las Van der Vlies „in een ochtendkrant”. „En dan zet je de radio eens aan, om te horen hoe het afloopt.” Van der Vlies heeft geen televisie.

Vond u het terecht dat Duyvendak aftrad?

„Hij heeft in elk geval een onzorgvuldig geredigeerd persbericht doen verschijnen. Als daarin had gestaan ‘Ik ben medeverantwoordelijk voor dit of dat, maar ik had het nooit moeten doen, en daar leg ik in dit boek verantwoording over af’, dan was het anders overgekomen. Nu was zijn aanvankelijke houding er een van trots. En als de media daar dan op springen – wat hun taak is, of althans, zo vult men dat graag in: spitten, graven, kijken wat er nog meer is gebeurd – en er komt een eerdere ontkenning van Duyvendak over zijn betrokkenheid bij de inbraak boven tafel [in Het Parool in 1996, red.], én het bericht over de aanzet tot brandstichting bij een van de gedupeerde topambtenaren, ja, dan is het mis.

In de nasleep rond zijn aftreden ontstond er commotie over onder anderen minister Jacqueline Cramer van VROM. Dat leidde tot een spoeddebat waarvan zowel Cramer als premier Balkenende ter plekke verklaarden dat ze het zonde van hun tijd vonden.

„Politiek gesproken was het onontkoombaar dat er een debat gevoerd zou worden, al had het best een paar dagen later gekund. Alleen moet je het niveau waarop je dingen aankaart goed in ogenschouw nemen. Het ging om een minister die 22 jaar geleden een handtekening heeft gezet, hoe die ook aan haar ontfutseld is geworden. Het onderzoek daarnaar loopt nog. Dan moet je óf je tijd afwachten, en denken: ik schiet pas als de prooi voor mijn schootsveld staat, óf een lager niveau van discussie kiezen, een AO (Algemeen Overleg, red.) of weet ik wat. Met dit spoeddebat hebben PVV en VVD hun hand overspeeld.”

De premier en de minister beklaagden zich niet alleen over de timing, maar ook over de aanleiding van het debat.

,,Maar dat was niet de allereerste reactie van de minister. Aanvankelijk zei zij ook: hé, wat overkomt mij hier. Daar springen oppositiepartijen bovenop, natuurlijk.

„Eigenlijk vind ik dat iedereen van onbesproken gedrag moet zijn, al is dat wat ál te correct gedacht. Ook een Kamerlid of bewindspersoon kan dingen hebben gedaan die hij achteraf onverstandig vindt. Er zijn wel grenzen. Een strafblad hebben gaat te ver. Maar mijn grondhouding is: iemand kan gruwelijke spijt krijgen van iets, dat eerlijk opbiechten, en zichzelf daarmee hernemen. Mensen moeten de kans krijgen om tot berouw te komen. Met mevrouw Cramer is er wat onze fractie betreft niks aan de hand.

„Bij de houding van de premier heb ik wel mijn wenkbrauwen gefronst. Dat Balkenende zijn irritaties en zijn gemoedsgesteldheden heeft, begrijp ik. De premier is ook mens. En dat hij het lastig vond om vanuit een werkbezoek in Limburg te moeten worden ingevlogen, begrijp ik ook, want dan gaat er een heel programma in duigen, en waarvóór precies. Maar de manier waarop hij debatteerde, de dialoog met mevrouw Verdonk aan het eind… Dat had geen niveau. Van een premier mag men verwachten dat hij zich beheerst en boven dat soort schermutselingen staat. Hij zal er zelf nu ook wel spijt van hebben.”

Onlangs werd weer een enquête gepubliceerd waaruit het lage vertrouwen van de bevolking in de politiek bleek. Hoe duidt u zo’n stemming?

„Ik loop hier al een poosje rond, en ik heb vaker meegemaakt dat er zorgen waren over het respect van de burger voor het politieke bedrijf. De ergernis over wat politici ervan terecht brengen is niet nieuw. ‘Ze spelen elkaar functies toe’, ‘Het zijn zakkenvullers’, ‘Ze beloven van alles’. Dat soort grieven. Pim Fortuyn durfde die zaken als eerste te benoemen. Met de komst van de 26 stoere mensen van de LPF sloop er vervolgens een nogal… badinerende manier van over elkaar spreken in, die de zaak geen goed heeft gedaan. Dingen moeten bij de naam genoemd worden, maar wel met respect over en weer. Zo niet, dan kalft het gezonde gezag dat de Kamer moet hebben af, en daarmee het vertrouwen van de burger.

„Een ander verschijnsel dat ons parten speelt is de snelheid van deze tijd. Ik weet nog goed dat ik in 1981 mijn eerste motie indiende, over monumentenrestauraties. Geweldig! Zeker voor een jong Kamerlid was dat toen niet heel gebruikelijk. En nu? De laatste dag voor het reces hebben we over 120 moties gestemd, of zo. Dat is toch nauwelijks nog geloofwaardig.

„Ik wil geen van mijn collega’s van oppervlakkigheid betichten, maar het hoge tempo waarmee dingen tegenwoordig aan de kaak worden gesteld, doet de zaak geen goed. Er is voortdurend de wens, de eis, om overal onmiddellijk op te reageren. De media zijn een 24-uurs bedrijf geworden. Parlementaire middelen als het VAO-tje (Voortgezet Algemeen Overleg, red.), moties, interpellaties, Kamervragen, spoeddebatten: allemaal nuttige instrumenten, maar laten we ze toch zorgvuldig gebruiken.

„Een spoeddebat over een kwestie waarvan je wéét dat je er op korte termijn niets aan kunt doen heeft geen zin. Tegen Agnes Kant (de huidige fractieleider van de SP, red.) die initiator was van ik-weet-niet-hoeveel spoeddebatten over de wachtlijsten in de zorg, heb ik wel eens gezegd: hou er nou mee op, want je bereikt het tegendeel van wat je wilt. Op het moment zelf scoor je even, kom je over als een flink, alert Kamerlid. Maar op de langere termijn bevestig je het beeld van de machteloosheid van de Kamer. Want in het land verandert er niets.”

De komst van kabinet Balkenende-IV, in februari 2007, leek aanvankelijk goed nieuws voor de SGP. De partij „was blij met de passages in het regeerakkoord waarin we de hand van ChristenUnie en CDA herkenden”, aldus Van der Vlies. Maar de concrete resultaten „zijn op dit moment nog niet om over naar huis te schrijven”. De door de SGP gehoopte „wending in het beleid op de klassiek-christelijke thema’s” is uitgebleven. Sterker nog: er zijn ook maatregelen genomen die de zaken de verkéérde kant opduwen, in plaats van de goede. Van der Vlies: „Aan adoptie door homoparen wilde Paars niet beginnen; dit kabinet regelde het. En de mogelijkheden voor embryoselectie zijn verruimd, terwijl de ChristenUnie daar helder over is in haar verkiezingsprogramma: ze wijst het af.”

Is dat niet het logische gevolg van een kabinetsdeelname? Geen enkele coalitiepartij ziet ooit al haar wensen gehonoreerd.

„Dat weet ik. Regeren betekent offers brengen. Ik ben niet bij de formatie geweest. Misschien is het coalitieakkoord wel het resultaat van dwingende onderhandelingen, waarvan het resultaat op dat moment als winst werd ervaren. Maar over embryoselectie stond niets in het regeerakkoord. Dat is een vrije kwestie geworden. Nou, we hebben kunnen zien hoe dat is afgelopen. Voor de SGP is embryoselectie geen politiek, maar een principieel punt. En ik meen dat dat ook geldt voor de ChristenUnie, met wie wij in medisch-ethische kwesties vaak samen tegen het CDA zijn opgetrokken.”

Als de SGP in dit kabinet had gezeten als ‘kleine derde’, zou dit voor u dan aanleiding zijn geweest om eruit te stappen?

„Ik zou er een punt van hebben gemaakt, ja. Ik zou er niet gemakkelijk aan voorbijgegaan zijn. Maar uit een regering stappen is een gewichtige beslissing, waar ik vanaf de zijlijn niet over wil oordelen. Dat is te gemakkelijk.”

Heeft dit uw relatie met de ChristenUnie beschadigd?

„Teleurstellingen horen erbij in de politiek. Onze partijen blijven nauw met elkaar verbonden. Er zijn lijstverbintenissen op Europees, provinciaal en gemeentelijk niveau. Maar ook verwante partijen mogen elkaar wel eens een spiegel voorhouden.”

In de peilingen staan de middenpartijen er slecht voor; er wordt gesproken van een ‘vlucht naar de flanken’ van de kiezer. Constateert u die ook?

„Die vlucht ís er, ja. Op links is de SP de laatste jaren sterk gegroeid. Op rechts hebben we nu de PVV en Verdonk. Hoe duurzaam het allemaal is moet nog blijken, maar de kiezer heeft behoefte aan duidelijkheid. Men heeft genoeg van het compromis op compromis stapelen dat men politici ziet doen. De echte politieke issues, de ideologisch gedreven thema’s, zijn wat uit beeld geraakt.”

Heeft dat niet alles te maken met de manier waarop coalities worden gevormd en regeerakkoorden worden geschreven?

„Dat klopt. Sinds de tijd van Den Uyl en Van Agt zijn regeerakkoorden steeds gedetailleerder geworden, steeds harder. Hoe meer de coalitiepartners gebonden zijn aan concrete doelstellingen, des te minder ruimte is er voor debat.

„Als je Kamerdebatten hebt meegemaakt waarin voorstellen worden getorpedeerd met de mededeling ‘Dat is strijdig met het regeerakkoord, doen we niet’, nou, dat haalt de spirit er wel uit, hoor. Dan wordt het voorspelbaar en verliest het z’n smaak, z’n geur. Daarom zeggen wij: maak die regeerakkoorden nou wat globaler, zodat de Kamer weer een volwaardige rol kan spelen in de politieke besluitvorming.”

Wat kan het kabinet doen om zijn gezag, en dat van de politiek als geheel, te herstellen?

„Daadkracht tonen. Allure. Hoe meesmuilend is er niet al gedaan over dit kabinet! Hoeveel signalen heeft men al niet gekregen! Men moet nu eens maatregelen nemen. Dit jaar moet er een schep bovenop, anders kun je een tweede regeerperiode vergeten. Er moeten concrete oplossingen komen voor de dingen waar mensen in dit land mee worstelen. Ik zeg dit tegen de overheid op alle niveaus: landelijk, provinciaal en lokaal.

„Onze fractie is momenteel bezig met een onderzoek naar de zorgsector in België. Hoe komt het dat die toegankelijker is dan de onze? Een van de voorlopige conclusies luidt dat het Belgische systeem veel minder gecompliceerd is. Er is minder bureaucratie. Als je in België iets mankeert, bel je een specialist en maak je een afspraak, zonder tussenkomst van een huisarts. We mogen dankbaar zijn voor de kwaliteit van de zorg in Nederland, maar we hebben de zaken hier wel erg ingewikkeld gemaakt. De kunst van het loslaten, die zou de overheid zich eens eigen moeten maken. Ik geloof heus dat er op het departement van minister Klink hard wordt gewerkt, maar het schiet niet op. Doe eens iets!”

Dan, rustiger: „Volgens de SGP is de roeping van de overheid om beschutting te bieden, geborgenheid. Bijbelse waarden en normen kunnen daarbij helpen.”