Piet Hein Donner (CDA)

Budget: 25,2 miljard (14 procent van de Rijksbegroting)

Sociale Zaken heeft de arbeidsdeelname tot grootste speerpunt van het beleid gemaakt. De arbeidsparticipatie moet groeien van nu 70 procent naar 80 procent in 2016. Allerlei maatregelen zijn daarop gericht. Werkgevers die iemand van 62 jaar of ouder in dienst houden, krijgen 2.750 euro premiekorting. Als een 50-plusser met een uitkering wordt aangenomen, krijgt de werkgever drie jaar lang 6.500 euro premiekorting. Bekend was al dat werknemers die na hun 65ste doorwerken, hun AOW later kunnen laten ingaan.

Jongeren tussen 18 en 27 jaar krijgen vanaf juli 2009 geen bijstand meer. Als zij zich melden voor een uitkering, moeten gemeenten een aanbod doen voor werk en/of scholing. Het kabinet besteedt 500 miljoen euro aan de inkomensafhankelijke combinatiekorting die de minstverdienende partner stimuleert langer te werken.