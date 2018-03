In haar artikel in de bijlage Wetenschap van NRC Handelsblad schrijft Ellen de Bruin over `slechte mensen`. Ze haalde Philip Zimbardo aan die zegt dat alle gewone mensen de grootste gruwelijkheden kunnen begaan, maar anderen bestrijden dat weer.Ik wijs als aanvulling hier op het boek van de Italiaanse journaliste Oriana Fallaci `Niets en zo zij het` over tachtig goede en aardige Amerikaanse militairen die in 1968 een bloedbad onder weerloze mensen aanrichtten in Vietnam. Haar boek begint met tien getuigenverklaringen van die militairen. Hun opdracht was alles wat leefde in het dorp My Lai uit te roeien tot en met de laatste kip. Bij hun vertrek werd hun meegedeeld dat dit een goede gelegenheid was hun omgekomen kameraden te wreken. Het dorp telde circa driehonderd bewoners, ouderen en kinderen, die geen enkel wapen ter verdediging hadden. Om de mensen uit de hutten te krijgen werden deze in brand gestoken en werd er dynamiet ingegooid. Daarna werden alle bewoners in groepen opgesteld en doodgeschoten. Slechts enkele militairen weigerden.Waren deze militairen mensen of beesten? Beide volgens Oriana Fallaci die maanden lang tijdens de oorlog in Vietnam verbleef en vele Amerikaanse soldaten sprak. Het waren nette, normale, zachtmoedige mensen, waardige zonen, liefhebbende vaders, met om hun hals kruisjes, medaillonnetjes met de Madonna, met in hun zak foto`s van familieleden en die wanneer je ze onder vier ogen sprak, je hart stalen en toonden dat zij gezonde idealen hadden. Waarom vermoordden ze dan weerloze mensen? Alleen omdat `de bevelen zo luidden`.Een der soldaten schreef in het blaadje van hun onderdeel dat hun missie succesvol was verlopen. Een succes dat het opperbevel anderhalf jaar in de doofpot wist te houden.