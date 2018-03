'Sla eet ik met mijn handen'

Welke eetherinneringen heeft u aan vroeger?

„Het brood van mijn moeder. Een paar keer per week bakte zij zelf broodjes. Als ik uit school kwam stond er dan een broodje klaar dat zij speciaal voor mij had gemaakt. Een broodje met suikerglazuur of met rozijntjes of met mijn naam erop. Toen ik negen jaar was overleed zij. Nog altijd wordt het brood in mijn restaurant volgens haar recept gemaakt.”

Hoe verliep uw culinaire opvoeding?

„Eten was bij ons thuis belangrijk. Op vakantie naar Italië en Frankrijk sliepen we in goedkope hotelkamers maar we gingen wel naar goede restaurants. Mijn vader hield ook erg van eten. Zoals pens op zijn Engels, klaargemaakt met salie en uien en een witte saus. De huishoudsters die bij ons werkten na de dood van mijn moeder konden geen van allen koken. Toen begreep ik wat ik miste. Vanaf mijn tiende ging ik zelf koken, samen met mijn oma. We woonden op het platteland in midden-Engeland. We aten soep met verse groenten en fruit uit de moestuin. Ik keek, proefde en rook de geuren.”

Waarom werken er zo weinig vrouwen in topkeukens?

„Kok is een belachelijk zwaar beroep. Je maakt lange werkdagen en het is ook fysiek zwaar werk. De temperatuur in de keuken loopt soms op tot veertig graden Celsius. Ik heb helaas geen geld voor een inductiekeuken dus als het echt warm is, werk ik met een sporthoofdband anders loopt het zweet in mijn ogen.”

En toch gaat u door.

„Ik ben licht masochistisch ingesteld, denk ik. Eigenlijk had ik beter een goedlopende snackbar kunnen beginnen want je verdient ook nauwelijks iets met dit vak. Maar ja … ik hou van dit vak. Ik wil met mijn eten plezier geven aan mensen en heb gelukkig een publiek van eetliefhebbers die mijn kookstijl waarderen. Bovendien zou ik niet graag de borrel willen missen met mijn personeel nadat de gasten zijn vertrokken.”

Waarom maken Britten zulke leuke kookprogramma’s en moeten wij het in Nederland doen met een mompelende Herman den Blijker?

„Britten zijn goede acteurs. Op de Nederlandse televisie vind ik trouwens Rudolph van Veen heel goed. Hij doet tegenwoordig een heel aardig reiskookprogramma bij Net5.”

Wie zijn uw leermeesters

„Ik heb al doende leren koken, van huisuit ben ik grafisch vormgever. Om wat bij te verdienen deed ik tijdens mijn studie weleens catering en gaf ik kooklessen. Totdat een vriend een restaurant begon in Amsterdam en mij als chefkok vroeg had ik er nooit aan gedacht om professioneel kok te worden. Vanaf dat moment, ik was 29 jaar, wist ik dat ik een eigen restaurant wilde. Ik heb ook veel geleerd van reizen. Zo heb ik drie jaar in Japan gewoond en daar de verfijndheid van de Japanse keuken leren waarderen. In Engeland heb ik bijvoorbeeld veel geleerd over de Indiase keuken en de Libanese keuken.”

Is vorm en kleur belangrijk voor u

„Ja, ik denk heel vaak in kleur bij het maken van gerechten. Soms wil ik alleen ton-sur-ton op het bord. En soms wil ik juist knallen met kleuren. Dan moet alles op het bord knalrood zijn of spierwit.”

Bijvoorbeeld?

„Een bord witte asperges kun je mooi blanco houden met bijvoorbeeld een stukje tarbot. En dan een blanke botersaus erbij met een vleugje saffraan. De kleur van de asperges zie je dan terug in de vis en de saus.”

Wat is uw beste anti-kater tip?

„Champagne van Pol Roger. Die heeft een lekkere toasty smaak. ‘Le gout Anglais’.”

Wat is een memorabel gerecht dat uw ooit bij een collega at?

„Een salade bij Martin Berasategui in Baskenland, net buiten San Sebastian. In die salade zat alles wat mij vrolijk maakt. Het leek nog het meest op een overwoekerde, vervallen tuin. Hele kleine krullen van rettich en met hartjes van tomaat gelijk juweeltjes. Zo prachtig, ik kreeg er tranen van in de ogen. Alle smaken waren zoals ze moeten smaken: de tomaat was de lekkerste tomaat, de lamsoor smaakte naar puur lamsoor.”

Tip voor de thuiskok (1)

„Don’t lose the tree in the forest. Ofwel: doe nooit te veel op de borden. Alles wat je toevoegt kan te veel zijn voor wat je eigenlijk wilt bereiken.”

Wat vindt u het meest overschat in de hedendaagse keuken?

„Het te pas en onpas gebruiken van ingekookte aceto balsamico. En daar dan streepjes en dotjes mee maken.”

En wat is het meest onderschat?

„Het maken van een ouderwetse saus.”

Wat is de essentie van het maken van een saus?

„Een saus maken is liefde. Met de saus breng je alles samen. Als je saus niet goed is samengesteld, krijg je oorlog op het bord. Het is een verbindingselement van alle onderdelen en zorgt voor harmonie tussen groenten, vlees en aardappelen. Jonge koks leren nauwelijks om sauzen te maken, helaas.”

Wat is de valkuil bij een saus?

„Neem bijvoorbeeld een botersaus, zoals een klassieke beurre blanc. Het is belangrijk dat zo’n saus niet boterig en te log wordt. Het moet een luchtige, fluwelen emulsie zijn. Je moet ook de beste boter gebruiken. Ik gebruik voor sauzen een Franse licht gezouten boter, demi-sel. Dan hoef je niks meer toe te voegen, de saus is al op smaak. Fantastisch lekker bij een stukje gepocheerde tarbot.”

Tip voor de thuiskok (2)

„Een simpele Hollandaise die iedereen kan maken met een blender. Doe in een klein pannetje: 1 dl water, 1 dl witte wijn, enkele gekneusde peperkorrels en een laurierblaadje. Kook dit voor ongeveer de helft in. Schenk uit in een mengbeker en voeg 1 theelepel citroensap en 1 ei toe. Meng alles met de blender. Smelt circa 150 gram boter in een pannetje op matig vuur. Voeg voorzichtig, scheut voor scheut, de gesmolten boter toe aan de vloeistof in de mengbeker terwijl je blijft draaien met de blender. Op smaak brengen met zout. Om er een bearnaise van te maken, kook je in eerste instantie ook nog fijngehakte dragonblaadjes en sjalotjes mee. Je hoeft nooit meer als een gek te kloppen of au bain marie te verwarmen en je hebt meteen een warme saus die niet schift. Lekker bij biefstuk of vis.”

Wat is uw eigenaardigste eetgewoonte?

„Salade eet ik altijd met mijn handen. Ook als ik in een driesterrenrestaurant eet. Sla hoor je met je handen te eten. Slablaadjes zijn zo teer.”

Tip voor de thuiskok (3)

„Mijn gouden tip om pasta perfect al dente te koken: hou de kooktijd aan die op de verpakking staat, bijvoorbeeld 8 minuten. Breng in een pan ruim water aan de kook en voeg zout toe. Laat de pasta 3 minuten koken. Doe het vuur uit, deksel op de pan. Nu door laten garen voor de tijdsduur die op het pakje staat, bijvoorbeeld 8 minuten. Deze pasta is altijd perfect al dente en je hoeft er niet eens over na te denken of voor te proeven. En de pasta plakt niet.”

Jean Beddington Leeftijd: 60 jaar Opleiding: autodidact in de keuken, grafisch vormgeefster Restaurant: chefkok/eigenaar Beddington’s Bijzonder: Een van de weinige vrouwelijk topkoks in Nederland. Kwam 32 jaar geleden op de motor uit Japan naar Nederland om er nooit meer te vertrekken. Was recent jurylid bij het RTL-programma Mijn Tent is Top. Motto: „Een saus maken is liefde.”