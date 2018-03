Siciliaans bedrog

Vorig jaar oktober was ik met mijn vriend op Sicilië. In Trapani kochten wij ieder op de markt een stukje lattume. Kuit of hom? Het was vacuüm verpakt en werd als een bijzondere lekkernij aangeprezen, niet goedkoop, een half ons voor 25 euro. Mijn vriend heeft het geschaafd over pastagerechten en hij beoordeelde het vooral als zout. Ik heb er nog niets meegedaan, maar wat ik bij hem proefde vond ik ook vooral zout. Het moet toch opwindender kunnen smaken? Ik ben vergeten wat de marktkoopman in Trapani precies adviseerde, maar ik herinner me een soort ratatouilleverhaal. Maar moet de lattume dan meesudderen of juist niet?

Lattume is de naam voor gedroogde hom van tonijn, sperma dus. Het is de mannelijke tegenhanger van bottarga, gedroogde tonijnkuit. Bij dit soort lokale delicatessen kun je je gemakkelijk laten bedonderen. Mooie lattume of bottarga, flinterdun gesneden en bedruppeld met olijfolie, is een ware traktatie. Maar er is ook inferieure rommel op de markt, die inderdaad vooral naar zout smaakt. Volgens mijn vriend Fabio Cappellano, die op Sicilië geboren is en meer weet van de Italiaanse keuken dan iedereen die ik ken bij elkaar, wordt de beste lattume gehaald uit tonijnen die in mei en juni gevangen zijn. In juli begint de paringstijd, en daarmee gaat de kwaliteit van de hom achteruit. Ik vroeg Fabio meteen ook hoe dat zat met dat ‘ratatouilleverhaal’. „Waarschijnlijk doelde de marktkoopman op caponata”, vertelde hij me. Caponata is de Siciliaanse versie van ratatouille, een gerecht van gestoofde paprika’s en aubergines. Maar: „Aubergines in caponata zijn een moderne toevoeging, ontstaan in een periode waarin vis schaars en dus duur was. De oorspronkelijke caponata bestond uit paprika’s en vis.” Ik kan me nauwelijks voorstellen dat lattume lekker smaakt in een hedendaagse caponata. „Nee, dat is ook niet de bedoeling. Aubergines en vis sluiten elkaar uit. Het is dus óf óf.” Hoe zou Fabio de lattume dan wel gebruiken? „Net als bij gerechten met truffel, kun je het beste eenderde deel fijnhakken en meefruiten met bijvoorbeeld knoflook en ui. De rest schaaf je er vlak voor het serveren over.”

