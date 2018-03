Schulden saneren

‘In loondienst had ik ideeën over de manier waarop je schuldhulpverlening het best kunt aanpakken. Naar mijn inbreng werd wel geluisterd, maar de directeur nam de beslissingen. Die maakte soms andere keuzes. Vervolgens moest ik als middenmanager die keuzes op de werkvloer verdedigen. Dat doe je, dat is je werk. Maar dat ging knagen. Daar moet je je dan bij neerleggen. Of je moet voor jezelf beginnen. Toen dat gevoel heel sterk werd, heb ik die stap gezet.

Er zijn steeds meer mensen met schulden. Dat komt omdat je gemakkelijk geld kunt lenen. Mensen praten niet over schulden. Het is een taboe. Ze kunnen hun lening niet aflossen, dus sluiten ze een nieuwe lening om het gat te dichten. Ze staan er niet bij stil dat ze het volgende probleem dan alweer aan het creëren zijn. Daarnaast zijn er veel mensen die in de schulden terechtkomen nadat ze iets akeligs hebben meegemaakt, zoals een echtscheiding of het overlijden van iemand in hun naaste omgeving. Al die mensen komen na een tijdje meestal bij de gemeente in een traject voor schuldhulpverlening. De afdelingen die dat werk doen zijn vaak onderbemand.

Ondertussen merkte ik dat personeelsfunctionarissen belangstelling krijgen voor schuldhulpverlening. Dat is logisch, want als een werknemer schulden heeft, heeft de werkgever daar last van. Het ziekteverzuim stijgt. En in beroepen waarbij met contant geld gewerkt wordt is het riskant om werknemers met schulden te hebben, want dat vergroot de kans op diefstal en fraude. Werkgevers kunnen mij inschakelen om werknemers te begeleiden. Met de werknemer, die mijn hulp natuurlijk wel moet accepteren, analyseer ik hoe de schulden zijn ontstaan en maak ik een aflossingsplan.

In het begin verdiende ik weinig. Na een paar maanden kreeg ik een interim klus bij een gemeente voor drie dagen per week. Inmiddels heb ik veel van dat soort opdrachten en heb ik zelfs mensen aangenomen die dat werk doen. Zes in loondienst en twee freelancers, die verspreid over Nederland wonen en werken. Dat loopt goed, maar ik wil me toch meer op het bedrijfsleven richten. Ik benader nu bedrijven met minstens 500 werknemers. Dat komt geleidelijk van de grond, maar uiteindelijk moet dat de hoofdmoot worden.”

Wilma van Hoeflaken