SC Heerenveen en Heracles Almelo delen de punten

Heerenveen heeft gisteravond in het Abe Lenstra Stadion onnodig puntverlies geleden tegen Heracles Almelo (2-2). De thuisclub stond binnen het kwartier al op 2-0 via twee treffers van Danijel Pranjic en leek een gemakkelijke avond te gaan krijgen. Maar na een serie gemiste kansen maakte gemakzucht zich meester van de thuisclub. Heracles profiteerde daar volop van. Jan Wuytens kopte nog voor rust 2-1 binnen. Bas Dost maakte na ruim een uur spelen gelijk: 2-2. In de slotfase drong Heerenveen aan. Tim Breukers redde het punt voor Heracles door in blessuretijd tweemaal een bal van de doellijn te koppen.