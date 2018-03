Samak staakt poging tot herverkiezing

De Thaise ex-premier Samak Sundaravej heeft zijn poging om opnieuw premier te worden gisteren opgegeven. Zijn grootste tegenstander, de Volksalliantie voor Democratie, ziet in zijn vertrek geen reden om de bezetting van regeringsgebouwen op te geven.

Samak geeft ook het leiderschap van de Partij voor de Volksmacht (PPP) op. Hij liet dat weten nadat de PPP had besloten hem toch niet voor te dragen voor het premierschap. Samak moest dinsdag aftreden toen het Constitutionele Hof oordeelde dat hij zich schuldig had gemaakt aan belangenverstrengeling, omdat hij tijdens zijn premierschap doorging met de presentatie van een kookprogramma. Het parlement zou gisteren een nieuwe premier kiezen, maar dat mislukte doordat een deel van de PPP de stemming boycotte.

Volgens de Volksalliantie voor Democratie (PAD), die vooral bestaat uit middenklasse in Bangkok, was Samak een pion van de twee jaar geleden verdreven premier Thaksin Shinawatra. Die vluchtte vorige maand naar Engeland om corruptieprocessen te ontlopen. De alliantie houdt sinds ruim twee weken de terreinen rond een aantal regeringsgebouwen in Bangkok bezet. Zij eist Samaks aftreden, maar is niet tevreden nu dat is gebeurd. De PAD zei gisteren de bezetting te zullen voortzetten in afwachting van de stemming, nu woensdag, voor een nieuwe premier. Als Samaks opvolger in de ogen van de PAD weer een marionet van Thaksin is, wordt de bezetting voortgezet.

Gisteren was nog onbekend wie de PPP nu gaat voordragen. Er zijn drie kandidaten: Thaksins zwager en waarnemend premier Somchai Wongsawat, minister van Justitie Sompong Amornwiwat en minister van Financiën Surapong Suebwonglee, een Thaksin-vertrouweling. De PAD wil dat het hele kabinet vertrekt.

Een nieuwe PPP-premier zal wellicht ook maar kort aan de macht zijn. Onlangs oordeelde de Verkiezingscommissie dat de partij heeft gefraudeerd bij de parlementsverkiezingen vorig jaar. De commissie heeft het Constitutionele Hof geadviseerd de partij te verbieden. (AP, Reuters)