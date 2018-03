Rotterdamse Luxor blijft open tot 2010

Het oude Luxor Theater in Rotterdam blijft zeker tot 1 januari 2010 open. Dat heeft het college van burgemeester en wethouders besloten in afwachting van de bouw van een nieuw theater, zo heeft een woordvoerster van het college gisteren bekendgemaakt. Het Oude Luxor Theater is met bijna 91 jaar het oudste theater van Rotterdam. In 2001 opende het nieuwe Luxor Theater op de Kop van Zuid omdat het oude Luxor niet meer aan de moderne eisen van het theatervak kon voldoen. Rotterdam werkt op dit moment aan plannen voor de bouw van een nieuw theater met een middenzaal.