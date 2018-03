Robin Haase is er niet in geslaagd de finale te bereiken van het challengertoernooi in Ljubljana. De Nederlandse tennisser verloor gisteren in de halve eindstrijd in twee sets van de Italiaan Giancarlo Petrazzuolo. Matwé Middelkoop werd in de challenger van Orleans uitgeschakeld. Hij had ten koste van de Franse favoriet Michael Llodra de kwartfinale bereikt, maar verloor daarin van diens landgenoot Nicolas Mahut in twee sets.