'Rita Verdonk is niet in staat premier te zijn'

Met een vriend als Ed Sinke heb je geen vijanden meer nodig. Sinke is een oplichter die tijdens zijn zogenaamde vrijwilligerswerk voor de politieke beweging Trots op Nederland „stiekem” zijn zakken vulde met „grote betalingen” uit de kas die door donateurs van de nieuwe partij was volgestort.

Het is de mening van Rita Verdonk. De aspirant premier en leider van de partij die volgens peilingen op een kleine twintig zetels staat, verklaarde half juni waarom ze na twee jaar samenwerking brak met Ed Sinke. Haar ‘politieke adviseur’ en „naaste vertrouweling van het allereerste uur” had haar bedonderd.

De ondernemer reageerde deze zomer niet op de beschuldigingen van Verdonk. „De verwijten betekenden een enorme knal voor mij. Het was het ultieme verraad. Ik was namelijk veel meer geweest dan een adviseur. Ik dacht dat er sprake was van een partnerschap en toen volgde opeens deze verschrikkelijke karaktermoord. Ik had de tijd nodig om alles een plaats te geven”, zegt Sinke, nog steeds enigszins ontdaan.

„Ik had nooit verwacht dat Verdonk zo gewetenloos was dat ze me valselijk ging beschuldigen van een greep in de kas. Dat deed me buitengewoon veel verdriet. Want buiten haar familie om was er de afgelopen twee jaar niemand zo close met haar als ik. Ik wist alles van haar en mede daarom wil je misschien niet alle negatieve dingen zien.’’

Nu, bijna drie maanden later, is hij naar eigen zeggen pas in staat uitgebreid te reageren op de kwestie. „Gelukkig heb ik een enorme veerkracht. Ik wilde ook niet in de val van Verdonk en Kay van de Linde (haar mediastrateeg, red.) trappen om net zoals zij met modder te gooien. Ik dacht: laat het maar bezinken. De feitelijke reconstructie van de gebeurtenissen zal uiteindelijk duidelijk maken dat ik gelijk heb”, zegt Sinke. En als Verdonk hem blijft beschuldigen, zwaait er wat. „Als ik er echt genoeg van krijg, sleep ik haar voor de rechter wegens smaad.”

Maar laat om te beginnen één ding duidelijk zijn. Sinke heeft geen cent ontvangen voor het „dag en nacht” bijstaan van politicus Verdonk. „Het gedoe heeft me alleen maar ontzettend veel geld gekost. Mijn aandacht lag steeds maar bij de politiek in plaats van bij mijn werk. En het Circus Verdonk kon gratis en voor niks op ons kantoor opereren.”

Natuurlijk is de administratieve arbeid die medewerkers van Sinkes detacheringsbedrijf Aspecto voor Trots op Nederland hebben verricht voor een deel wel betaald. Al ging het hier om bedragen die een stuk lager liggen dan de 225 euro per uur die Kay van de Linde zich volgens Sinke laat uitkeren.

En ja, ook de levenspartner van Sinke, Jan Nieuwenhuis, heeft geld verdiend. Hij was directeur van Favorita BV, het bedrijf dat onder meer via het verkopen van Rita-mokken, -poncho’s en -sokken geld moest inzamelen. „Jan heeft er nooit een misverstand over laten bestaan dat hij een financiële vergoeding wilde voor zijn inzet. Jan heeft namelijk nooit in Rita geloofd. Hij zag zijn werk als een gewone klus. Hij zei steeds: ik heb het geld hard nodig want als Rita straks premier is dan wordt het hoog tijd om te emigreren.”

In het Amsterdamse kantoor van Sinke loop je bij de entree tegen een glazen kast. Het meubelstuk staat vol met spelletjes, hebbedingetjes en relatiegeschenken die nog dateren uit een inmiddels beëindigde periode van zakendoen met China. Bovenin glimt een guitige gouden poes. De linkerarm van het beest gaat onvermoeibaar heen en weer. „De Chinezen hebben me uitgelegd dat de poes continu moet blijven zwaaien. Anders houdt het geld op met stromen”, zegt Sinke.

Vanaf de zestiende etage van het World Trade Center runt Sinke samen met Nieuwenhuis al ruim vijf jaar zijn eigen firma Aspecto. Het bedrijf heeft zo’n 150 werknemers in allerlei bedrijven gedetacheerd. Sinke noemt zich een echte vrije jongen, een zakenman. Toch begon hij zijn loopbaan, net zoals zijn vader, als beroepsmilitair. Sinke (46) ging na zijn middelbareschooltijd in Den Helder naar de Koninklijke Militaire Academie. Hij werd officier bij de cavalerie.

„Ik heb in het leger ontzettend veel geleerd. Het was de tijd van de Koude Oorlog en van dienstplichtigen. Het was dus de hardste leerschool voor een manager. Je had altijd te weinig tijd, te weinig middelen en ongemotiveerd personeel. Het spel tijdens de oefeningen beviel me wel. Met name de tactiek en de strategie. Hoe je eenheden inzet, dat vond ik buitengewoon interessant. Ik heb fysiek gelukkig ook nooit enig probleem gehad. Ik ben een enorme doordouwer.

„Toch ben ik nooit van plan geweest tot mijn pensioen militair te blijven. De hiërarchische structuur paste niet echt bij mij. Het leger heeft me wel erg veel bagage gegeven. Maar als homoseksueel heb je het er wat minder makkelijk. Je merkt dat je erg overcompenseert omdat je wilt bewijzen dat je er ook mag zijn.”

Wat bedoelt u met overcompenseren?

„In de begintijd was mijn seksuele geaardheid niet wijdbekend. Maar je houdt het toch niet onder de pet. Ik heb er nooit om gelogen. Ik heb nooit schijndingen gedaan. Er waren ook homoseksuelen in het leger die namen naar het jaarfeest een zogenaamde vriendin mee, een dame voor de show. De mensen om mij heen wisten het gewoon van mij. Ik weet nog goed dat ik met een dierbare vrouwelijke collega in onze vrije tijd de Kennedymars deed in Sittard. Dat is tachtig kilometer lopen aan één stuk. Bij aankomst had zij tranen in de ogen. Dat zagen cadetten die alleen voor het feest kwamen. Die zeiden van, kijk, vrouwen gaan meteen huilen. Dat vond ik zo tekenend. Bij de minste zwakheid zeggen ze: zie je wel, het is ook helemaal niks: een vrouw of een homo in dienst”, grinnikt Sinke.

„Homoseksuelen werden in mijn tijd heel erg gediscrimineerd in het leger. De dienst is absoluut de plek waar je de meeste discriminatie tegenkomt. Mensen zijn nogal eendimensionaal. Je wordt anders behandeld en je wordt gepasseerd voor dingen. Maar ik maak er geen punt van want er waren ook mensen die me steunden. En het maakt je harder en het stimuleert je doorzettingsvermogen. Je laat extra zien dat je geen doetje bent.”

Accepteerden uw ouders homoseksualiteit?

„Ik heb in mijn jeugd zeer zeker geen steun ondervonden. Thuis heb ik het erg moeilijk gehad. Alleen mijn vader had begrip, mijn moeder niet. Ik heb erg moeten knokken voor acceptatie, om verder te komen in het leven. Mijn moeder is nogal fundamenteel katholiek en voor haar kan homoseksualiteit eenvoudigweg niet. Ze heeft het nog steeds niet geaccepteerd. Daar komt mijn geldingsdrang wel vandaan. Ik wil steeds bewijzen dat ik wel wat kan. Ik ben ook heel scherp op discriminatie en zal het altijd bestrijden. Daarom vind ik liberalisme, het vechten voor vrijheid, ook zo belangrijk.”

Klopt het dat u op uw elfde al probeerde uw ouders te overtuigen om voortaan op de VVD in plaats van op de Katholieke Volkspartij te stemmen?

„Dat was bij de verkiezingen in 1972 waar uiteindelijk het kabinet Den Uyl uit voortkwam. Ik heb mijn vader gewonnen voor de VVD. Mijn moeder niet. Men zegt altijd dat je in je jeugd een links hart moet hebben en dat de wijsheid later komt. Ik heb nooit een links hart gehad. Ik was altijd tegen systemen waarin mensen krijgen opgelegd wat de normen en waarden zijn. Dat geldt voor het socialisme en het communisme. Ik had in de jaren zeventig al een totale aversie tegen de leraren op het Johannescollege in Den Helder die maar steeds vertelden dat achter het IJzeren Gordijn ook best gelachen werd en dat Mao een zegen was voor China. Ik vond dat een mens zelf moest kunnen denken.

„Ik ben ook bewust niet religieus. Religies leiden tot uitsluiting en onderdrukking. En hoewel we nu in een vredige maatschappij leven vind ik het een dieptepunt voor Nederland dat een fundamentalistisch christelijke partij in de regering is gekomen. Dit baart me ongelooflijk veel zorgen.”

Homoseksueel en VVD’er moet voor een puber wel een dubbele handicap zijn?

„Ha, ha. Ik kan je verzekeren dat dit inderdaad wel lastig was. Mijn liefde voor de VVD ontstond intuïtief. Ik zag wat er in de wereld gebeurde. Ik verfoeide linkse mensen en de betutteling van de staat. Ik was ook zeer sterk tegen de kraakbeweging. Dat vond ik zoiets afschuwelijks. Krakers deden misdadige dingen. Zij namen iets in dat niet van hun was. Uiteindelijk konden ze een pand door het lang in hun bezit te houden voor veel geld verkopen. Dat vond ik een typisch voorbeeld van links lullen en rechts vullen. De krakers, de Evelien Herfkens en de Ed van Thijns, al die afschuwelijke doordravers verfoeide ik.”

U was dus in ieder geval niet fout in de jaren tachtig?

„Ik was in mijn jeugd een enorme aanhanger van Wiegel. Nu is de VVD in de greep van de links-liberalen, maar in die tijd zaten er veel goede mensen bij de partij. Geertsema was mijn absolute held. Hij keurde homoseksualiteit ook zonder meer goed. Maar linkse actievoerders deden in die jaren verschrikkelijke dingen. En ze kwamen er altijd mee weg omdat er zo’n romantisch idee bestaat dat ze iets vanuit hun hart doen. Ik geloof daar niets van. Linkse activisten zijn nooit sociaal geweest. Dat waren keiharde calculerende mensen. Die Duyvendak was gewoon een crimineel die heeft gewacht met het opbiechten van zijn inbraak tot de feiten verjaard waren. Ik wil geen criminelen in het parlement. Het is goed dat er nu een afrekening gaande is. Eindelijk wordt alles in het juiste perspectief geplaatst.”

Als Ed Sinke voor de eerste keer Rita Verdonk in levende lijve ontmoet, is er bij de zakenman sprake van love at first sight. Het is zaterdag 25 maart 2006 en Sinke zit met een aantal andere heren in de woning van Verdonk in Nootdorp om te brainstormen over haar kandidatuur voor het lijsttrekkerschap van de VVD. Rita zet koffie en serveert paaseitjes.

„Rita Verdonk heeft één heel groot talent. Ze heeft een uitstraling die maakt dat mensen volledig voor haar gaan. Ze geeft je het gevoel dat ze iets kan doen aan de dingen die je bezighouden. Ze wekt ook de indruk dat ze enorm te vertrouwen is. Ze komt over als zorgzaam en gezellig. Ik ben daar volledig ingelopen. Ze deed de deur open en ik viel als een blok voor haar. En dat heeft aardig lang geduurd, om het zo maar eens te zeggen.”

Viel u ook voor haar politieke opvattingen?

„Neen, dat heb ik nooit gehad. Toen de strijd om het lijsttrekkerschap speelde tussen Verdonk en Rutte heb ik altijd geroepen dat Rita voor de partij behouden moest blijven. Met haar kon de VVD de grootste partij worden. Omarm haar, geef haar een tekst en zeg haar vervolgens: hier, dít is liberalisme. Dan gaat zij het podium op en zegt ze hoe het moet. Wat is daar mis mee?”

Je kunt haar gewoon huiswerk meegeven?

„Neen, want ze studeert niks. Je laat haar gewoon iets oplezen. Daar heeft ze geen enkele moeite mee. Ze verkondigt altijd de opvattingen die anderen haar aandragen. Op een gegeven moment zegt ze: nu besluit ik dat het zó in mekaar zit. Ze is een treintje. Je zet haar op het spoor dat in één rechte lijn loopt. Je geeft de trein een zetje en dan krijgt het een eigen energie. Het nuanceert niks meer en dendert maar door. Dat is eigenlijk ook waardoor zij als minister zo populair werd. Dan zeiden de mensen dat ze vasthoudend was. Dat is ook helaas het probleem bij Verdonk. Ze heeft niet de geestelijke capaciteiten om dingen te vatten of goed door te denken. Op een gegeven moment heeft ze een mening en dan laat ze zich er door niemand meer vanaf brengen. Al is het nog zo destructief.

„Ik zag het laatst nog. Iemand had haar gezegd dat ook Nederland juryrechtspraak zou moeten hebben. Dus wat gebeurt er: ze moet ergens wat zeggen en roept opeens: we moeten in Nederland juryrechtspraak invoeren. Ze weet er niets vanaf! Ze zou er geen vraag over kunnen beantwoorden. Maar in de pers ontstaat een discussie over de wenselijkheid van juryrechtspraak en het lijkt net alsof zij iets insteekt waar ze over heeft nagedacht. Maar ze dacht alleen: nou weet je wat, dit breng ik eens in. Kijken wat het doet.”

Kwam zo ook haar pleidooi tot stand voor behoud van een geheel volkseigen sinterklaasfeest?

„Dat was één van die punten die ik heb ingebracht. Maar ze begreep niet waar het voor staat. Het was een metafoor. Het ging niet letterlijk om Sinterklaas maar ik wilde duidelijk maken dat het karakter van Nederland onder druk staat omdat hetgene waar je mee opgroeit continu verdacht wordt gemaakt. Terwijl er aan de andere kant zo veel pogingen zijn om allochtonen in hun eigen waarde te laten waardoor je ze eigenlijk in hun eigen achterstandspositie laat zitten. Sinterklaas was maar een voorbeeld.

„Ik heb de hele speech moeten schrijven voor het feest in Amsterdam van 3 april waar Trots op Nederland werd gelanceerd. Anderhalve week voor de bijeenkomst had ze nog helemaal geen tekst. Ze lag maar op bed na de val waarbij ze een spier scheurde. En toen vroeg ze me: ken jij geen goede speechschrijver? Toen ben ik als een gek dingen gaan schrijven. Ik heb het maar matig gehouden, want voor doorwrochte ideeën was het te laat en het paste niet bij Verdonk. Maar ik wilde per se dat ze iets zou vertellen waar ze voor zou staan. Ik was bang dat ze anders op het podium alleen maar weer zou roepen: jongens, schouders eronder, we gaan er tegenaan en ik ben niet links en ik ben niet rechts maar recht door zee. Dat moesten we niet weer hebben.

„Het grote verwijt dat ik Verdonk al die tijd maakte toen ze een eigen beweging begon was: jij bent nu te weinig politicus. Omring je met mensen met ideeën en bepaal je gedachten. Maar ze wil alleen naar de Tweede Kamer voor het vragenuurtje. Ze laat alle debatten gaan. Ze wil geen politicus zijn, ze wil alleen ster zijn. Daarover verschilde ik ook van mening met Kay van de Linde. Er is een verschil tussen het met bepaalde technieken ophalen van een mandaat bij de kiezer en het doen aan persoonsverheerlijking. Dat laatste vinden Rita en Kay de makkelijkste weg. Het is jammer dat Rita niet kan acteren en zingen. Dan had ze tenminste op de bühne kunnen staan. Maar een politicus is zij niet. Ze rolde ook per toeval in de politiek. Ze was de achtste kandidaat van Zalm voor de post van minister van vreemdelingenzaken en integratie. Ze moesten per se een vrouw hebben. En Verdonk raakte verslaafd aan het stardom. Er zijn wel meer mensen die de spotlights van de politiek zoeken omdat ze niet kunnen zingen. Maar die gaan tenminste nog proberen om aan politiek te doen. En Verdonk doet gewoon he-le-maal niets.”

Het is toch raar dat u twee jaar lang een leeghoofd hebt lopen steunen?

„Daarom wilde ik haar ook voor de VVD behouden. Dan had de partij haar kunnen aansturen en van bagage voorzien. Kay van de Linde deed in mei 2006 na de verloren lijsttrekkerverkiezingen al pogingen Rita voor haar zelf te laten beginnen. Toen zei ik: neen, we moeten de partij zelf in de macht krijgen. Kay van de Linde schermde steeds met haar populariteit: veertig zetels! Maar in Nederland kiezen we geen president maar partijen. Dus je moet verweven zijn met partijen.”

Kneep u hem niet toen de VVD een jaar geleden Verdonk uit de partij zette?

„In oktober 2007 wilde ik de handdoek al in de ring gooien. Ik zag dat het van het begin af aan hartstikke fout liep. Ik heb elke maand wel een groot conflict gehad. Ruzies over Kay. Gedoe over het debat over troepen naar Uruzgan in december. Ik zei: ‘je gaat gewoon naar de Kamer. Daar hoor je te zijn.’ Weet je wat ze tegen me zei? ‘Alleen maar omdat jij officier bent geweest. We hebben allemaal onze voorkeuren voor onderwerpen maar ik heb geen tijd. Ik moet een beweging opbouwen.’ Ik was des duivels. Ik heb gevloekt. Ik zei dit gaat over leven en dood. Ze is bang voor een debat. Ze heeft ook altijd ruzie om procedures, nooit om de inhoud. Ze kan niet debatteren.

„Het was één grote droefenis. Van de Linde bleef maar roepen dat we tien miljoen euro moesten ophalen voor de landelijke verkiezingen. Dan zouden we Rita veertig zetels bezorgen. Er kwam geen geld binnen en zij bleven maar uitgeven alsof er miljoenen binnenstroomden.

„Dan had Verdonk weer een etentje met iemand die haar narcisme voedde. Die zei dan: je bent geweldig, de redder van het vaderland. En die vond zichzelf dan ook geweldig en dan zei Verdonk: mooi, dan kun je meehelpen. En dan kwam er weer een vreemde snuiter die alles anders wilde doen. Verdonk belde mij ook steeds minder omdat ik volgens haar te veel commentaar had. Nou, toen heb ik in mei definitief de handdoek in de ring gegooid. Toen merkte ik al dat ze een houding had van: wie ben jij wel dat je denkt Rita Verdonk te kunnen verlaten. En ik wist dat Van de Linde daarna op enorme wraak zinde. Hij had tegen diverse mensen gezegd: ‘ik maak Sinke kapot. Dit wordt totale oorlog’.

Waarom keert Verdonk zich dan tegen u?

„Omdat Van de Linde haar van alles wijsmaakte. En omdat ze gewoon niet loyaal is aan vrienden. Dat zag je ook aan de wijze waarop ze haar vriendin Ayaan Hirsi Ali keihard liet vallen tijdens de kwestie over haar Nederlanderschap. Het narcisme van Verdonk is zo groot dat ze alleen maar bezig is premier te worden. De rest interesseert haar geen fluit.”

Wat betekent het als zij premier wordt?

„Ze is niet in staat premier te zijn. Alleen met de steun van de VVD had het misschien gekund. In haar eentje zal ze nooit meer de veertig zetels halen die nodig zijn om een machtsfactor te worden. Dan had ze een smooth run moeten hebben. Maar het allerstomste wat ze kon doen, was publieke beschuldigingen uiten over oplichterij. En er gaan nog meer lijken uit de kast vallen, daar ben ik van overtuigd. Uiteindelijk valt ze volledig door de mand.”