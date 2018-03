Risico vloedgolven door orkaan Ike

De Amerikaanse minister van Binnenlandse Veiligheid Chertoff heeft gisteren gewaarschuwd voor de ”potentiële catastrofe” die orkaan Ike kan veroorzaken aan de Texaanse kust. De orkaan zou vannacht of vandaag aan land komen, maar veroorzaakte gisteren al overstromingen in Louisiana. Ike was gisteravond `slechts` een orkaan van de tweede categorie, maar kan door zijn gigantische omvang - het weersysteem is even groot als de staat Texas zelf - voor hoge vloedgolven zorgen. De Nationale Weerdienst heeft inwoners van de stad Galveston gewaarschuwd te evacueren of ”een zekere dood” tegemoet te zien.