Redding Alitalia mislukt weer

De doorstart van de Italiaanse luchtvaartmaatschappij Alitalia is in gevaar. Onderhandelingen tussen de vakbonden en vertegenwoordigers van de zestien Italiaanse industriëlen die de goede delen van Alitalia willen overnemen zijn gisteren vastgelopen. De ondernemers verenigd in de nieuw opgerichte Italiaanse vliegmaatschappij Compagnia Aerea Italiana (Cai) hebben de onderhandelingstafel verlaten. Zij zien „geen mogelijkheid om nog verder te onderhandelen”.

De vakbonden weigeren de voorstellen van Cai te accepteren. Die behelzen een gemiddelde korting op het loon van 25 procent, terwijl er veel langer gewerkt moet worden. Ook is er onenigheid over het aantal ontslagen dat zou moeten vallen. Dat zullen er minstens 5000 zijn, maar misschien wel 9.500. Mocht Alitalia in zijn geheel ophouden te bestaan dan kost dit 20.000 personen hun baan.

Op luchthaven Fiumicino in Rome demonstreerden boze werknemers tegen de voorstellen van Cai. Donderdag vielen tientallen vluchten uit door protesten.

Volgens minister Claudio Scajola van Economische Ontwikkeling is het nu voorgestelde plan „het enig mogelijke alternatief voor Alitalia”. Anders volgt onherroepelijk het faillissement van de gehele maatschappij. Tot nu toe wordt Alitalia beschermd tegen schuldeisers door de regering die een speciale commissaris heeft aangesteld om de maatschappij in tact te houden. Elke dag uitstel kost minstens twee miljoen euro.

De negen betrokken vakbonden vergaderden gisteravond om op een lijn te komen, maar dat mislukte. Bonden voor piloten hebben andere eisen dan die voor grondpersoneel en stewardessen.

Er is veel kritiek op de reddingsoperatie van de regering Berlusconi voor Alitalia. Die voorziet in de splitsing in een goede en een slechte maatschappij. In de goede komen veel piloten, ander vliegend personeel en de routes van de vliegmaatschappij. Veel grondpersoneel, de schulden en oude vliegtuigen worden weggeschoven naar de slechte maatschappij die door een regeringscommissaris moet worden geliquideerd.

Breaking Views: pagina 21