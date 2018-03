Raikkonen snelste in training Monza

Kimi Raikkonen heeft gisteren op het circuit van Monza de beste tijd neergezet tijdens de vrije training voor de Grote Prijs van Italië. De Formule 1-coureur van Ferrari ging rond in 1.23,861. Daarmee gaf de 28-jarige Fin de weinige toeschouwers nog een beetje waar voor hun geld. De meeste toeschouwers waren wegens zware regenval al naar huis gegaan. De Brit Lewis Hamilton, leider in het klassement om de wereldtitel, zette in zijn McLaren de vierde tijd neer.