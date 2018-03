Radio Voorkeur

O.V.T. Discussies, reportages en ooggetuigenverslagen, met onder meer het tweede deel – De aankomst – van De Londen-Christchurch Airrace. Radio 1, 10.04-12.15u.

Opium. Actrices en theatermakers Maike Meijer en Margôt Ros over hun nieuwe absurdistische tv-serie Toren C. Ex-fotograaf Hans Aarsman over de expositie die hij samenstelde voor het Vlaams Cultuurcentrum De Brakke Grond. Verder een vooruitblik op het nieuwe theaterseizoen en een recensie van het TheaterFestival door theaterrecensent Annette Embrechts. Radio 1, 12.15-13.15u.

Geloof het. Of niet: Joden en moslims. Een gesprek over overeenkomsten en verschillen tussen jodendom en islam met rabbijn Raph Evers van het Nederlands-Israëlitisch Kerkgenootschap en imam Abdullah Haselhoef. Radio 5, 19.30-20.30u.

Holland Doc: Komt u hier wel vaker? Documentaire waarin Rob Muntz de wereld van de vrije liefde onderzoekt. Radio 1, 21.02-22.00u.

Volgspot. Met o.m. ‘Zanger Maarten van Roozendaal verzamelt werk’. Radio 2, 23.05-1.00u.