Radio Voorkeur

Argos. Reportage n.a.v. de start van het Medicines for Children Research Network, een nieuw onderzoeksnetwerk van Nederlandse ziekenhuizen rond de risico’s van medicijngebruik bij kinderen. Het is voor het eerst dat medicijngebruik bij kinderen echt aandacht krijgt. Radio 1, 13.15-14.00u.

Avondconcert: Gergjev Festival. Live vanuit De Doelen in Rotterdam. Valery Gergjev dirigeert het Rotterdams Philharmonisch Orkest. Debussy – Danse sacrée et danse pavane, Stravinski – Orpheus en Le sacre du printemps. Solist is de harpiste Charlotte Sprenkels. Radio 4, 19.02-23.00u.

Last night of the proms. Live vanuit de Royal Albert Hall in Londen. Zie ook het televisieoverzicht. BBC 3, 21.00-0.00u.

Šimek ’s nachts. Herhaling van een gesprek uit 2004 met Simon Vroemen, Europees recordhouder op de 3.000 meter steeplechase, die tot verbijstering van de sportwereld voor de Olympische Spelen in Peking op het gebruik van doping werd betrapt en gediskwalificeerd. Vroemen ontkent en moet op 23 september voor de tuchtraad verschijnen. Radio 1, 0.05-1.00u.