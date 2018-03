Problemen Grieks kabinet niet voorbij na vertrek minister

De Griekse minister van Koopvaardij en van de Aegeïsche Zee, Jorgos Voulgarákis, is gisterenmiddag afgetreden. Zijn positie was onhoudbaar geworden na de onthulling dat hij tijdens zijn ministerschap twee offshorebedrijven had opgericht rondom de vastgoedbezittingen van zijn echtgenote en pleegouders.

Belastingvoordelen hadden een rol gespeeld bij de constructies, zo gaf Voulgarákis toe, maar hij betoogde niets onwettigs te hebben gedaan. Tegenstanders, ook steeds meer binnen de regering, zeiden echter dat het dogma ‘wat wettig is, is ook ethisch’ in dit geval niet opging. Voulgarákis wordt opgevolgd door oud-minister van Justitie, Anastasios Pappalegóuras.

Premier Kostas Karamanlís hield zijn minister tien dagen de hand boven het hoofd, ook nog afgelopen zondag in Thessaloniki bij de opening van de Jaarbeurs, het traditionele begin van het nieuwe politieke seizoen.

De kritiek van de oppositie richtte zich steeds meer tegen de premier persoonlijk, mede wegens andere schandalen waarin zijn regering verwikkeld is geraakt. Zo zijn er vrijwel dagelijks onthullingen over een grondtransactie die plaatshad met het rijkste klooster op Athos, Vatopédi. Daarbij zou, door valse expertise en foute gegevens van het klooster, voor miljoenen euro’s schade zijn geleden.

Nog minstens vier andere ministers zijn in de politieke gevarenzone beland. Onder hen is de minister van Financiën, Jorgos Alogoskouvis. Hij is mikpunt van acties tegen zijn belastingvoorstellen, die vooral de vrije beroepers en kleine zelfstandigen treffen. Tegen deze achtergrond werd door verschillende commentatoren gezinspeeld op een ingrijpende herschikking van van de regering, maar die had niet plaats.

In de peilingen staat het centrum-rechtse kabinet er slecht voor. Bij een van de laatste was de voorsprong van de regerende ND-partij teruggelopen tot 0,3 procentpunt op de grootste oppositiepartij, de socialistische PASOK. Die profiteert zelf tot dusver nauwelijks van de perikelen die de regering doormaakt. De meeste winst gaat naar een nieuwe links-populistische partij, Syriza.