Wie: Mirjam Sterk (35)

Functie: Tweede Kamerlid voor het CDA

Gelegenheid: Prinsjesdag

‘Vanaf juni zie je de vrouwelijke Tweede Kamerleden onrustig worden. Wat trekken we aan met Prinsjesdag? Je krijgt mailtjes dat er hoedenmakers worden uitgenodigd in de Tweede Kamer, we worden benaderd door hoedenmakers die ons voor hun collectie willen interesseren. Het is echt een issue: heb jij je hoed al, is hij groot, bijzonder? We voeren onderling een strijd – wel een vriendelijke, hoor om een zichtbare hoed op die dag. Voor onszelf is het ook hoedjes kijken.

Zelf heb ik mijn vaste adres in Utrecht waar ik nu voor de vijfde keer kom. Inmiddels gaan er ook andere Kamerleden naartoe. Het was de eigenaar opgevallen dat minister Plasterk altijd een hoed draagt, dus hij heeft hem gemaild dat hij mooie borsalino’s verkoopt, ik ben benieuwd. Ik heb het idee dat hoeden steeds belangrijker worden op Prinsjesdag.

Ik koop eerst de kleding en kies dan de hoed. Dit jaar is het anders gegaan omdat ik in mei ben bevallen van mijn tweede kind. In juni kon ik dus niet gaan shoppen voor een nieuw pak. Ik zag een hoed en ben toen tussen twee winkels in gaan rennen om te zien of de jurk bij de hoed zou passen en vice versa. Dit jaar houd ik het simpel. Een zwarte jurk met een grote zwarte hoed van een beetje doorzichtig materiaal, en met een diameter van dertig centimeter. De hoed staat schuin op mijn hoofd. Verder draag ik voor het kleuraccent een paarse sjaal en nieuwe paarse schoenen.

Ik heb heel weinig tijd om te winkelen, dus als ik iets zie wat ik echt leuk vind, koop ik het. Ik draag graag vrouwelijke kleding en houd van bruin. Ik vind het belangrijk om me als Kamerlid verzorgd te kleden. Mijn eigen stijl heb ik nog niet echt gevonden, maar gelukkig heb ik een Nederlands merk ontdekt, Nan, waar ik erg enthousiast over ben. Verder ga ik twee keer per jaar naar mijn beste vriendin in Parijs om in de uitverkoop te shoppen. Fantastisch! Bijzondere kleding die je hier niet ziet.

Prinsjesdag is een van de weinige momenten in de politiek met decorum. Ik geloof in politieke rituelen. Bovendien wordt op die dag het beleid vastgesteld, en als politiek mag je jezelf dan dus best laten zien. Ik vind dat je bij deze gelegenheid je hoed of outfit niet moet gebruiken om een politiek statement te maken. We weten nog niet eens wát er in de Troonrede gezegd wordt. Vorig jaar droeg minister Vogelaar een Arabisch pak. Tja, omdat je minister van Integratie bent. Voor mij hoeft dat niet zo nodig.”

Jacqueline Hoefnagels Santje Kramer