De waardigheid van een staatshoofd vereist van oudsher magnificentia, oftewel pracht en heerlijkheid. Dit geldt nog altijd, ook in de Nederlandse monarchie. Plechtigheden als koninklijke inhuldigingen, dopen, huwelijken en bijzettingen zijn traditiegetrouw een lust voor het oog. Zij maken de grandeur van het koningschap voor het volk zichtbaar. Prinsjesdag – volgende week is het weer zover – is bij uitstek een dag van magnificentia. Tienduizenden vergapen zich aan het spektakel van de in galakleding gehulde koninklijke familie, die een rondrit door Den Haag maakt. De Oranjes wuiven het volk toe vanuit hun rijtuigen, getrokken door fraai opgetuigde paarden en begeleid door in livrei gestoken dienaren.

Mijn voorstel: richt uw blik dit jaar eens wat minder op de Oranjes en wat meer op die andere hoofdrolspelers: de paarden. Zonder deze edele dieren zou het spetterende schouwspel niet mogelijk zijn. Op dit moment hebben de Oranjes 35 paarden: negen om te berijden en 26 koetspaarden. Het zijn beslist geen doorsneepaarden. Je wordt niet zomaar een koninklijk paard. Wie wil worden opgenomen in de koninklijke stallen moet aan allerlei eisen voldoen, zowel qua uiterlijk als qua karakter. Zo zijn de koetspaarden altijd zwart. Voor Friese paarden is dat geen probleem, die zijn sowieso glanzend zwart. Gelderse en Groningse paarden kunnen andere kleuren hebben; in dat geval komen ze niet door de ballotage. Belangrijk is ook dat deze paarden sterk en krachtig genoeg zijn om de zware rijtuigen (de gouden koets weegt ruim twee ton) te kunnen trekken. Ten slotte moet een koninklijk paard gelijkmatig van karakter, gehoorzaam en stressbestendig zijn.

De dieren hebben een volle baan. Er zijn in Den Haag en elders in ons land nog vaak genoeg karossen te trekken, bijvoorbeeld van diplomaten. Iedere ambassadeur die bij zijn aantreden zijn geloofsbrieven aan onze koningin gaat aanbieden, wordt namelijk in een rijtuig met twee paarden ervoor naar paleis Noordeinde gereden. De koninklijke dieren werken daarom dagelijks van acht tot een: op straat, in de manege, voor de wagen, of onder de man/vrouw. Ze oefenen met lawaai, rook, muziek en knallen, met tegelijk stoppen en samen door de bocht gaan, met twee-, vier-, zes- en achtspan. ’s Middags worden ze, met het bijbehorend materieel, door rijknechten en koetsiers verzorgd. En na zo’n twintig jaar trouwe dienst mogen ze van hun pensioen genieten, op Paleis het Loo of elders.

Het hart van de stoet is de gouden koets, in 1903 voor het eerst op Prinsjesdag gebruikt. Dit monumentale rijtuig vervoert ons staatshoofd, de troonopvolger en zijn gemalin, van paleis Noordeinde naar de Ridderzaal en terug. Beatrix’ voorganger koning Willem II (1792-1849) beklom liever zijn paard. Hij maakte van Prinsjesdag een martiale plechtigheid door jaarlijks als een soort triomfator, voorafgegaan door kamerheren en grootofficieren, naar het Binnenhof te rijden. Maar hij was dan ook een geestdriftige ruiter, die faam had gemaakt als Held van Waterloo. Bij deze beroemde slag tegen Napoleon (1815) waren de Oranjeprins en zijn snelle paard Wexy gewond geraakt. Wexy stierf en werd opgezet. Nog altijd is dit dier in de koninklijke stallen te zien.

De gouden koets wordt door een achtspan paarden getrokken. De voorste twee worden bestuurd vanuit het zadel, de achterste zes vanaf de bok. Het is voor deze paarden de moeilijkste rit van het jaar. Het aantal paarden voor een rijtuig heeft een bijzondere betekenis, waarover bij de onderhandelingen voor de Vrede van Munster (1648) heftig werd gestreden. In die tijd was het gebruikelijk dat alleen soevereine heersers in karossen met (toen nog) zes paarden mochten rijden. De Republiek stuurde acht onderhandelaars, die elk in een eigen rijtuig met zes paarden naar Munster wilden rijden. Ze kwamen immers namens een soevereine overheid, ook al was deze nog niet erkend. Ze hielden vol en kregen hun zin.

Zo worden de karossen van onze soevereinen sindsdien getrokken door zes, later – ter verhoging van de status – acht paarden. Omdat de Prins van Oranje (nog) geen staatshoofd is, mocht hij bij zijn huwelijk in 2002 wel in de gouden koets rijden, maar met slechts zes paarden ervoor.

Het prestige van het aantal paarden blijkt uit de intocht van Napoleon in ons land in 1810: hij zat in een rijtuig met tien paarden ervoor. De sjah van Perzië voelde zich nóg deftiger en liet zich bij zijn kroning in 1967 trekken door zestien paarden. Maar ach – dat zijn parvenuvorsten. Echte vorsten horen niet te patsen. Koningin Beatrix houdt het dus bij een achtspan, dit jaar bestaande uit Friese koninklijke paarden. Let u op de mooie volle manen, de staarten en de weelderige beenbeharing (zogeheten sokken) van deze ‘zwarte parels’.

Reinildis van Ditzhuyzen