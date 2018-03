Plan voor publieke moslimomroep

Zenit, dat moet de naam worden van een nieuwe publieke omroep met programma`s gemaakt vanuit de belevingswereld van Nederlandse moslims. Dat zei Radi Suudi, een van initiatiefnemers, gisteravond in het tv-programma Nova. Suudi: ”Zowel seculiere als religieuze moslims behoren tot de doelgroep van Zenit. Bij Zenit komen geen islamitische geestelijken die mensen dwingend zaken voorschrijven. Wel een soap of een komische serie voor de hele familie tijdens alle avonden van de Ramadan.” De omroep begint 24 september met de ledenwerving. Doel is voor april 50.000 betalende leden te werven zodat als B-omroep kan worden begonnen.