Petacchi wint weer in Groot-Brittannië

Alessandro Petacchi heeft gisteren de zesde etappe van de Ronde van Groot-Brittannië gewonnen. De Italiaanse wielrenner was na een rit over 156 kilometer van Darlington naar Gateshead de snelste in de sprint van een groep van twintig man. Petacchi versloeg de Brit Rob Hayles en de Noor Edvald Boasson Hagen. Het was zijn tweede etappezege. ”Zondag in Liverpool wil ik de derde”, keek de routinier vooruit. In de algemene rangschikking bleef de Fransman Geoffroy Lequatre eerste. Hij heeft zes seconden voorsprong op de Brit Steve Cummings.