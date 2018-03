`Paulson wil geen overheidssteun voor Lehman`

De Amerikaanse minister van Financiën Henry Paulson is tegenstander van de inzet van overheidsgelden om zakenbank Lehman Brothers te redden. Dat berichtte persbureau AP gisteren op basis van anonieme bronnen. Lehman verkeert door de kredietcrisis in zware problemen en is hard op zoek naar kopers. Gisteren groeiden bij analisten op Wall Street de twijfels of de zakenbank daarin zou slagen. Er wordt een hectisch weekend verwacht waarin veel overleg zal zijn tussen de overheid, toezichthouders en geïnteresseerde banken. Bank of America en het Britse Barclay`s gelden als belangrijkste kandidaten. De koers van het aandeel Lehman daalde gisteren met 13,5 procent naar 3,65 dollar. Ook de aandelen van andere financiële instellingen daalden fors op Wall Street.