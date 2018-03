Parlement Antillen fel tegen databank

Het Antilliaanse parlement heeft unaniem een felle motie aangenomen tegen de Verwijsindex Antilliaanse Jongeren (VIA). Volgens het parlement zou aanname van de VIA door de Nederlandse regering het koninkrijk onder druk zetten. De Raad van State oordeelde vorige week dat het opstellen van een databank met de gegevens van Antilliaanse en Arubaanse risicojongeren legitiem is om overlast in Nederland terug te dringen. De parlementariërs menen dat slavernij, kolonisatie, apartheid en de holocaust eens ook wettelijk aanvaardbaar waren, maar daarmee niet ”moreel en ethisch verdedigbaar”.