Johan Museeuw zal niet terugkeren in het peloton. De klassiekerkoning bekende dat hij er wel eens stiekem aan had gedacht, maar bij nader inzien was er geen (her)beginnen aan. Te vaak gezwicht voor het wildseizoen, voor patrijzen en fazanten. Dat overgewicht kon hij er niet meer af trainen.

Michael Boogerd sluit een comeback niet helemaal uit. De ‘Witte van Kapellen’ is wél op gewicht gebleven. De Tour de France zal te hoog gegrepen zijn, maar een ‘voorjaartje’ zit er nog dik in. De benen doen het nog prima. Zegt hij. Ik durf er vergif op in te nemen dat Erik Dekker straks weer de Ronde van Vlaanderen rijdt. De ploegleider van Rabo traint zich nog dagelijks het lazarus. L’après-vélo is hem zwaar gevallen. Het gewone leven is saaier dan gedacht. Daar komt bij dat Erik moeizaam communiceert. De renners smaken zijn Eerste Wereldoorloggrapjes niet en met Erik Breukink valt er ook weinig te lachen. Op de fiets mag je zwijgen.

Waar blijft Joop Zoetemelk met zijn comeback? Joop is nooit renner af geweest. Hij loopt nog steeds in witte sokjes, eet winter en zomer pasta met pasta, heeft niet gehoord van een rode grand cru, zou bij god niet weten hoe de avond er uitziet na 10 uur. Het rennershoofd is ook mooi intact gebleven: smal, scherp, wangen om in te schaatsen. Nog net geen Biafrakop.

Zou Patrick Tolhoek de fiets in het schuurtje al hebben opgepoetst? En Harm Ottenbros? En Jeroen Blijlevens? Ik verwacht de komende uren breaking news uit Zeeland: Jan Raas gaat voor Skil-Shimano fietsen. Als er één leven in het teken van de comeback staat, dan wel dat van Jan Raas. Alles aan de Zeeuw is revanche. Oudtestamentische kampioen.

Majesteit, er zijn geen veteranen meer.

Het mooie van een sportleven is dat het eindig is. Dat het een ouverture creëert naar herinneringen, nostalgie en traditie. Grote kampioenen zijn virtueel. Je ziet ze liever niet. Gestolde monumenten in de overlevering. Bij afwezigheid wordt Michael Boogerd almaar groter in de Amstel Goldrace.

Nu is er dus in het wielrennen het modeverschijnsel van de comeback. Uiteraard in de regie van een Amerikaan, van Lance Armstrong. Drie jaar na zijn laatste Tourzege wil hij weer de Alpen en de Pyreneeën over. Niet als toerist, om zijn achtste Tour te winnen. Eerst dacht ik nog aan een grap, maar humor is niet de sterkste kant van Armstrong. Het competitiebeest van big, bigger, biggest was op slag wereldnieuws.

Professoren en psychologen waren ineens klaar wakker. Zou het kunnen? Ja het zou kunnen! Er werd gejongleerd met beschouwingen over lichaam en geest van de ex-renner. Over de niet te stillen honger naar succes. Over het verlangen van ieder mens om in Hollywood te eindigen.

Oud-renners hadden ook een mening. De een sprak zijn diepe bewondering uit, een ander had het over een zinsverbijstering. In het Franse wielermilieu werd gerefereerd aan het nooit bewezen dopingverleden van Lance Armstrong. „Een virtuoze preparateur.”

De Tourdirectie haastte zich om Armstrong welkom te heten. Want dat hadden ze bij de ASO wel geleerd: Lance is business. En na het bidprentje Carlos Sastre kan de Tour wat controverse en heroïek gebruiken. Eindelijk weer een vijandbeeld voor l’Equipe.

Zijn goede vriend Eddy Merckx zei: „Misschien is het de drukte van het zakenleven die Lance wil ontlopen en verlangt hij daarom naar de ascese van de wielerprof. Maar hoe prettig zijn zware intervaltrainingen nog na een half jaar, als je 37 bent? Ik zou het niet voor elkaar hebben gekregen.”

Je kan ook zeggen: Lance Armstrong is nooit gestopt. Hij bleef met zijn lichaam in de weer, bij het masochistische af. Beulswerk voor de marathon van New York. Of voor een onnozele mountainbikerace. Het genot van afzien. Gezeur over leeftijd en aftakeling vond hij altijd al oudewijvenpraat. Eeuwig jong: Amerikaanser kan niet.

Armstrong maakte zijn comeback hooggestemd in zijn strijd tegen kanker. Ook typische Amerikaans: het hogere. Maar zou het dát zijn? Zeker, als getekende kan hij een paar adelbrieven in noblesse voorleggen. Toch bekruipt mij een gevoel van onzuiverheid. Het burgerleven van Lance Armstrong was de laatste drie jaar een faliekante mislukking. Hij zwalkte van de ene actrice naar het andere zangeresje. Tussendoor kwam er nog een fitnessmodel voorbij. Zo gaat dat met een gezonde jongen.

Lance wil in de Tour een onnoemelijke leegte bedwingen. Het onvermogen om gewoon vader en minnaar te zijn. De treurigheid van jetlags.

De Tour als oubliëtte.