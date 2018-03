'Ook de prinses heeft druilerig weer'

Donderdag 4 september

Speeches, persberichten, laatste minuut wijzigingen in het programma. De druk loopt op. Maandag start de Week van de Alfabetisering. Elk jaar weer opnieuw een uitdagende en inspirerende beproeving. We hebben een jong team en zeker zo voor De Week heb je toch wel een killersmentaliteit nodig om die week ook daadwerkelijk tot een succes te maken.

In alle drukte kan ik toch nog tijd vrijmaken voor een vergadering van de Raad van Toezicht van Scholengroep Zuid West in Den Haag. Altijd bijzondere vergaderingen. De drive van Karel Bun, de directeur/bestuurder, is inspirerend. Hij heeft echt het verschil gemaakt binnen deze school. Het etentje erna moet ik helaas overslaan. Ik moet nog terug naar kantoor, er is nog veel te doen. Bovendien heeft het team een ‘nog-twee-dagen-dan-hebben-we-hier-geen-tijd-meer-voor’ borrel georganiseerd. ’s Avonds thuisgekomen direct mijn bed in. In dit soort tijden zie ik niet veel anders dan mijn computer en ons kantoor.

Vrijdag

Australische aandacht voor Leeslicht! Om 9.00 heb ik een telefonisch radio-interview met radio SBS Melbourne. Het gesprek gaat over Leeslicht. Een serie leesboeken in Eenvoudig Nederlands. Speciaal voor mensen die moeite hebben met lezen maar ook heel leuk voor Nederlanders die in Australië wonen. Zeker voor die mensen die het Nederlands misschien niet meer zo goed beheersen.

Na het interview kleine paniek bij het communicatieteam: „Ze zijn de banner nu al aan het ophangen!” VNO-NCW hangt de hele maand september een grote banner op hun gebouw boven de Utrechtse Baan met de tekst met onze campagne. Wij wilden foto’s maken van het monteren. Hoe kom je binnen een kwartier aan een goede fotograaf? Geen nood. De Koninklijke Academie van de Beeldende Kunst zit hier om de hoek. Twee collega’s gaan ernaar toe en bieden een student fotografie vijftig euro. Opgelost. Daarna een positief gesprek met de Belastingdienst: ook zij gaan meedoen.

’s Avonds helaas Chicago Symphony Orchestra in het Concertgebouw moeten afzeggen. Had er echt zin in na een drukke week. Maar helaas, het werk liet het niet toe. Samen met de andere collega’s werk ik nog even door op kantoor. Strong shoulders, even doorpakken en niet miepen nu.

Zaterdag

Vandaag vroeg naar kantoor gegaan. Vanuit huis kan ik wel werken, maar op kantoor schiet het meer op en is het lekker rustig. Nog een paar laatste zaken afronden, voorbereidingen van interviews voor maandag, een laatste check op de persberichten.

Ook nog even gebeld met vriend Niels, hij is oom geworden. Eindelijk hoort hij ook bij de club van suikerooms en suikertantes. Volgens mij bestaat er een hele grote groep mensen in Nederland die overtuigd suikeroom of suikertante zijn. Ik denk ook dat wij met z’n allen een hele generatie kinderen aan het verpesten zijn. En ik doe van harte mee. Toen Niels over zijn kleine nichtje vertelde bedacht ik mij dat ik ook erg graag weer even suikertante wilde spelen en mijn kleine nichtjes Suzet en Mariëlle weer eens even wilde gaan opzoeken. Mijn zus gebeld en meteen afgesproken voor morgenmiddag. Leuk! Ook vanmiddag nog wat leuks te doen, met een paar vrienden naar de indrukwekkende modeshow van Paul Schulten in Amsterdam. ’s Avonds nog een hapje eten in Amsterdam en eigenlijk toch weer te laat mijn bed in.

Zondag

Druilerig weer. Het inspireert mensen blijkbaar in hun werk. Arianne Mantel van de Telegraaf belt voor een artikel voor maandag. De In Box loopt bijna net zo door als op een normale werkdag. Ook collega’s zijn online. Net als Prinses Laurentien, voorzitter van Stichting Lezen & Schrijven, die in Brussel hetzelfde weer heeft.

In Alphen aan de Rijn bij mijn zus Anneke en zwager Jos lees ik mijn nichtje Suzet voor. Ze is 1 jaar en haar favoriete zin is: “boek, boek, boek, boek”. Dit keer heb ik het Nijntje Voelboek meegenomen. Hoe kan ik mij beter voorbereiden op de Week van de Alfabetisering dan Suzet op een avond vijf boeken voor te lezen?

Maandag

De Week gaat vandaag van start: het is Wereldalfabetiseringsdag. ’s Middags zullen de Nationale Alfabetiseringsprijzen worden uitgereikt. Maar eerst ga ik naar basisschool Merlijn in Nieuw Vennep. Op deze school is de landelijke aftrap van de voorleesactie van de Rabobank, grondlegger van Stichting Lezen & Schrijven. Overal in Nederland gaan medewerkers van de bank voorlezen op basisscholen uit de buurt. Zij lezen voor uit een bijzonder boek van Hijltje Vink: Geheim. Op deze school leest Gerda Havertong voor. Het is muisstil. Bij binnenkomst in de school begint het toch een beetje te kriebelen. Twaalf jaar geleden (schokkend dat dit al zo lang geleden is!) heb ik ook voor de klas gestaan, op een basisschool in Leiden. Het is met name die aparte geur die altijd in basisscholen hangt (middelbare scholen ruiken andes) die mij weer even terug doet denken aan dat lesgeven.

Na het voorlezen direct door naar de Openbare Bibliotheek voor de uitreiking van de Nationale Alfabetiseringsprijzen. De hoofdprijs wordt gewonnen door Hank Gronheid, een docent die zich in Amsterdam al jaren met hart en ziel inzet voor de strijd tegen laaggeletterdheid. Ik kan mij helemaal vinden in deze keuze van de jury. Prinses Laurentien houdt, net als in andere jaren een toespraak waarin zij een vurig betoog houdt over de noodzaak om bij de aanpak van laaggeletterdheid buiten hokjes te denken.

Dinsdag

Vandaag is er tijdens de jaarlijkse meewerkdag van schoonmaak- en beveiligingsbedrijf CSU speciale aandacht voor de aanpak van laaggeletterdheid. CSU is voortvarend van start gegaan. Sinds de start van een interne campagne om mensen te stimuleren een cursus lezen en schrijven te volgen (twee dagen geleden) hebben zich al twee mensen aangemeld. Ik zal een rondetafelgesprek leiden met onder andere Bernard Wientjes (voorzitter VNO-NCW), Paul Rosenmöller (Commissaris bij CSU) en Frie van Hulten (ceo CSU). Het gesprek loopt goed.

Veel contact met EénVandaag. Zij hebben morgen een reportage over de aanpak van laaggeletterdheid inclusief een interview met Prinses Laurentien.

Woensdag

Als eerste actie vandaag Anneke, mijn zus, gebeld om haar te feliciteren met haar 35ste verjaardag.

Om negen uur snel naar de kapper en drie kwartier later loop ik Perscentrum Nieuwspoort binnen. Er is een goede mediaopkomst. De Prinses geeft aan wat wij de afgelopen jaren bereikt hebben. Ik kan een glimlach niet onderdrukken, want er is best veel bereikt. Meer organisaties zijn betrokken, het aantal cursisten is verdubbeld en ‘het Nederlandse publiek’ is bekender geworden met de problematiek, zo blijkt uit een NIPO enquête.

Ook kondigt Prinses Laurentien het Forum AtotZ aan: 29 Bekende Nederlanders gaan zich inzetten om laaggeletterdheid tegen te gaan. Met enige trots kijk ik nog eens naar het lijstje: Frans Bauer, Paul Witteman, Yvon Jaspers, Ed Nijpels, Paul de Leeuw en Raymond Spanjar – allemaal mensen waar we de afgelopen twee maanden druk mee hebben gebeld en gemaild.

Eenmaal thuis nog even EénVandaag en RTL Boulevard op uitzendinggemist.nl bekeken. De reportage en vooral de montage valt wat tegen. Het begint al met de introductie waarin de toon wordt gezet: „Prinses Laurentien beloofde vijf jaar geleden om het probleem van de anderhalf miljoen laaggeletterden in vijf jaar op te lossen. Dit is haar niet gelukt.” Een erg flauwe en bovendien foutieve introductie. Een beetje voorbereiding had direct tot een ander inzicht geleid. In alle interviews staat juist dat dit niet door de stichting alleen op te lossen is, en al helemaal niet in vijf jaar. Het is en blijft een werk van lange adem.

Weer een korte nacht (nog twee te gaan).

Donderdag 11 september

Om 8.00 vertrek ik naar Delft waar het Stanislas College een Taalkr8!-dag organiseert. Vier jaar geleden zijn wij begonnen met dit project. Inmiddels is het in sommige steden een jaarlijks terugkerend evenement. Het doel: leerlingen het plezier in taal laten ervaren door workshops en docenten stil te laten staan bij hun taalbeleid. Na de wervelende openingstoespraken van zowel de directeur als staatssecretaris Marja van Bijsterveldt komt Vincent van der Steen op het podium, een plaatselijke rapper. Hij heeft een speciale Taalkr8! Rap geschreven. De hele school rapt mee. Ik krijg kippenvel en merk dat ik emotioneel word. Wat ongelooflijk cool is dit.

Snel racen we terug naar Den Haag waar Ronald Plassterk een speciale website lanceert over laaggeletterdheid voor bibliotheekmedewerkers.

Na Den Haag door naar Uithoorn waar IBM een speciale spelcomputer met taal- en rekenspelletjes aanbiedt: de Kidsmart computer. Daarna terug naar kantoor. Ik kijk vooruit naar de laatste twee dagen van de Week van de Alfabetisering: morgenochtend om acht uur een speciale Lingo uitzending op Amersfoort Centraal station (de eerste Lingo op locatie uitzending ooit) ter gelegenheid van drie nieuwe boeken die uitkomen in de serie Leeslicht. Zaterdag nog een allerlaatste actie. We geven het stokje over: Van ‘alfabetiseren’ tot Leren. Ahmed Aboutaleb opent het Festival van het Leren en ik zal hem het estafettestokje overhandigen. Nu eens proberen of de adrenaline nog uit mijn lijf te krijgen is.