Bert Koenders (PvdA)

Budget: 5,2 miljard (2,9 procent van de Rijksbegroting)

Ontwikkelingssamenwerking wordt het komend jaar bepaald door de millennium-ontwikkelingsdoelen die voor het jaar 2015 in VN-verband zijn afgesproken. Aan vier van de acht doelen wordt voorrang gegeven: veiligheid en ontwikkeling; groei en verdeling; gender, seksuele gezondheid en rechten; en duurzaamheid, klimaat en energie. De verwachting was dat de halvering van de armoede, één van de doelen, in 2015 gehaald zou worden. Maar de stijging van de prijzen van voedselgrondstoffen en energie maakt dit weer onzeker, schrijft Koenders. Veiligheid is een basisvoorwaarde voor ontwikkeling. Daarom wordt aandacht besteed aan de ‘fragiele staten’, zoals Soedan, Congo en Afghanistan, waar meer dan een kwart van de allerarmsten ter wereld woont.