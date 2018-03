Den Haag:22.2.7 Minister Plasterk. © foto Roel Rozenburg Ronald Plasterk (PvdA) Budget: 35,1 miljard (19,6 procent van de Rijksbegroting) De kinderopvang drukt een zware stempel op de begroting van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. De afgelopen maanden was al gebleken dat veel meer ouders gebruikmaken van de kinderopvang dan begroot, waardoor het kabinet de komende jaren 300 miljoen euro extra kwijt is. Het kabinet investeert vooral in rekenen en taal en in lerarensalarissen. De schooluitval wordt bestreden, pilots voor de maatschappelijke stage beginnen en de overheid neemt de schoolboekenkosten over van ouders. De musea worden gratis toegankelijk voor kinderen tot twaalf jaar en worden aantrekkelijker, ook voor het onderwijs. De instandhouding van ‘groene monumenten’, zoals parken en buitenplaatsen, en archeologische monumenten kan voortaan worden gesubsidieerd.

Rozenburg, Roel