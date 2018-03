NS betaalt plannen Eurlings

De NS blijkt grotendeels op te draaien voor de plannen van minister Eurlings (Verkeer, CDA) om 4,5 miljard euro in het spoor te investeren. De minister zocht al sinds de aankondiging van zijn plannen, in november 2007, naar geld om zijn spoorambities te financieren. Dat heeft hij nu gevonden buiten de Rijksbegroting, zo blijkt uit de ramingen van het Infrastructuurfonds. Daarin staat dat 2 miljard euro „grotendeels wordt gevonden” door NS een superdividend uit te laten keren. Het bedrag zal rechtstreeks worden overgemaakt aan spoorbeheerder ProRail. Het ministerie van Financiën beheert alle aandelen in de NS en kan op die manier grote invloed uitoefenen op het dividendbeleid. Dit najaar zullen gesprekken tussen de aandeelhouder en de NS plaatsvinden over het superdividend.

De NS zegt in een reactie dat zo’n winstuitkering „een zaak is van het bedrijf en de aandeelhouders”. De onderneming wil verder niet reageren op het voornemen van de overheid. „Als de aandeelhouder en het bedrijf een besluit hebben genomen, kunnen wij meer zeggen”, stelt een zegsman.

De overige 2,5 miljard van Eurlings bestaat uit een bedrag van 0,8 miljard dat al was gereserveerd voor het openbaar vervoer. Daarnaast komt er 350 miljoen uit verschuiving binnen de bestaande spoorbegroting. Het was al langer bekend dat de geschrapte Zuiderzeelijn tussen Amsterdam en Groningen 1,35 miljard euro zou opleveren voor andere spoorambities.