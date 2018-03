Noordwijk aan Zee - De Zilk

Met de tent van Circus Renz in een ooghoek en de botte Noordwijker vuurtoren in de rug beginnen we aan een duinpad. Het pad grossiert in het onwezenlijk zware oranje van hondsrozenbottels. Schoonzus plukt er wat: „De pitjes zijn giftig, wat eromheen zit is lekker.”

De hemel is het ene moment woedend en vleit het volgende ogenblik blauwe linten tussen de heftige wolken. Een onzichtbare deegroller walst schaduwen uit, en plakt lichtvlokken tussen de struiken.

Broer grijpt mijn schouder in de hertenklem: „Kijk! Een hertje!... eh, nee, een réé.’’

Het ree relaxt op de helling aan de overkant van de duinvallei. Het teddybeertjesbruin van zijn vacht kleurt volmaakt bij de vrachten gele bessen aan de meidoorns, en bij het grijs dat ter gelegenheid van de aanstaande herfst over het duinengroen is neergedaald. Soms knabbelt het ree aan een struik en soms kijkt het terug, naar ons, die idioten met die verrekijker. Het vlucht niet, het wandelt niet eens weg. Dat doen wij dan maar.

In een bosgebiedje waar de wind tussen de bomen een potje simultaan schaak speelt, is een groep lopers bezig zich de dernier cri van het power-wandelen eigen te maken. Het heet Xco. Vergeet de nordicwalkingstokken, dit is het helemaal: armenzwaaiend lopen met in elke hand een gewicht waarin zand heen weer schuift. „Xco betekent Extreme core. Het gaat om het diepe spiergevoel”, legt de instructrice uit. „O ja”, zegt schoonzus, die dit volslagen logisch vindt. „Om de propriocepsis.”

Ik kuier lui verder en zie een indiaan tussen de bomen. Op een wit paard glijdt hij stapvoets voorbij, vuist in zijn zij, zwarte haren in een staart.

We slaan af, in de richting van de zee, ik hoor het strand al neuriën.

Nou, neuriën, er is meer sprake van het Noordhollands brulkoor achter de duinovergang. De wind slingert het stuifzand laag over de grond. De branding slaat breed om zich heen. Broer en schoonzus gooien hun kleren op een hoop en rennen als zilveren schichten de golven in.

„Ik pas op de handdoek”, zegt man. Ik ook.

Een troep jonge mantelmeeuwen, roofridders in bronzen harnas, bewaakt de vloedlijn.

Nu volgt ons aller favoriet: de strandwandeling met wind mee en gewervel om de enkels. Praten moet luid, lopen gaat op een holletje. In de verte rust een enorm zandkasteel – Zandvoort in benevelde toestand.

Tot slot duiken we de Amsterdamse Waterleidingduinen in. Paden van schelp of klinkers glooien tussen vlierbesstruiken. Hun takken zijn zwaar van baldakijntjes met zwarte vruchtjes.

Joyce Roodnat

15 km. Kaarten 20, 21, 22 uit: Hollands Kustpad. Uitg. Wandelplatform-LAW/Nivon. Amersfoort 2005. Bus 90 verbindt De Zilk (halte Geerlings) met Noordwijk aan Zee (halte Vuurtorenplein).

Rectificatie / Gerectificeerd

Correcties en aanvullingen

Aan de wandel

Het artikel Noordwijk aan Zee - De Zilk (13 september, Z &cetera, pagina 29) situeert deze plaatsen in Noord-Holland. Ze liggen in Zuid-Holland.