Nog steeds veel Nederlanders in buitenlandse cel

Het aantal Nederlandse gedetineerden in buitenlandse gevangenissen blijft ”onverminderd groot``, aldus minister Verhagen (Buitenlandse Zaken, CDA). Hun aantal ligt rond de 2.500, ondanks diverse ”preventieve activiteiten” zoals tv-series en voorlichting op scholen. De begeleiding van deze mensen levert de consulaire afdelingen van ambassades in het buitenland het meeste werk op. Vorig jaar werden zo`n 1.600 Nederlanders in het buitenland gearresteerd.