Nieuw stofje beperkt schade na hartaanval en ook de drankkater

Een enzym dat betrokken is bij de afbraak van alcohol beperkt ook de schade aan weefsels die ontstaat bij een hartinfarct of zonnebrand. Ratten waarbij de aanmaak van dit enzym, aldehyde dehydrogenase 2 (ALDH2), door een ingreep is geactiveerd, lopen na een hartinfarct veel minder weefselschade op.

Biochemici van Stanford University die de rol van het enzym ontdekten, vonden ook een betrekkelijk simpel molecuul dat de enzymactiviteit oppept. Het molecuul kan daardoor mogelijk diverse vormen van weefschade tegengaan en is een potentieel medicijn (Science, 12 september).

De vondst is een mogelijke verklaring voor het bekende feit dat matige alcoholdrinkers – hooguit twee glazen per dag – aan een hartaanval minder schade overhouden dan niet-drinkers. Het achterliggende mechanisme was onbekend.

Om het te achterhalen gaven de onderzoekers ratten kleine hoeveelheden alcohol voordat ze er kunstmatig een hartinfarct in opwekten. Ze vonden dat het enzym ALDH2 door de voorbehandeling met alcohol met 20 procent in activiteit was toegenomen terwijl bij het infarct gemiddeld 27 procent minder weefsel werd aangetast.

Alcohol wordt in het lichaam omgezet in het giftige aceetaldehyde. ALDH2 breekt deze stof af. Het enzym breekt echter ook andere schadelijke aldehyden af. Deze ontstaan onder andere als vetten worden blootgesteld aan zuurstofradicalen. Zuurstofradicalen zijn moleculen met een ongepaard elektron die weefselschade veroorzaken. Doordat de activiteit van ALDH2 door de alcoholconsumptie is verhoogd, kan het enzym dus ook sneller die andere aldehyden aanpakken.

De onderzoekers zochten vervolgens een andere stof dan alcohol die het enzym activeert. Ze vonden alda-1, een stof die de enzymactiviteit binnen tien minuten met een factor vier vergroot. Het is daardoor een potentieel medicijn om weefselschade te beperken, niet alleen bij een hartinfarct, maar mogelijk ook bij zonnebrand of zelfs bij neurodegeneratieve ziekten. Wellicht is het ook een probaat middel tegen een kater. Die slaat namelijk toe als na een drinkgelag nog niet alle aceetaldehyde is afgebroken.