Nee tegen Berlusconi en nee tegen geluk

Op zijn rechterpols staat levensgroot ‘NO’ getatoeëerd. „Dat herinnert me aan een tijd in mijn leven dat ik veel te weinig ‘nee’ durfde te zeggen”, vertelt de Italiaanse schrijver Sandro Veronesi (1959) tot slot van een ontmoeting in Amsterdam. Een gesprek dat veel over ‘nee’ gaat: tegen Berlusconi, tegen schrijvers die zich met film bemoeien, tegen het recht op geluk, tegen de ‘kalme chaos’ die hij in zijn boek Caos calmo (2005) beschrijft.

„De meeste mensen denken dat kalme chaos iets positiefs is. Maar het is een gesloten systeem, de malaise van deze tijd, een fundamentele, ongelukkige ontevredenheid die hoofdfiguur Pietro Paladini uiteindelijk dreigt te verstikken.”

Veronesi is een filmmaker met woorden. Hij schrijft rijk en gedetailleerd. Zijn roman Caos calmo is verfilmd door regisseur Antonello Grimaldi. Afgelopen week was hij in Nederland om die film in te leiden en om te praten over Troje brandt, zijn boek dat dit voorjaar in Nederlandse vertaling verscheen.

Na twintig jaar slaagde hij er eindelijk in dat boek te voltooien. „Pas na het zien van Caos calmo kon ik me los maken van mijn cinefiele manier van schrijven. Die zit vol verwijzingen naar films. Nu heb ik geleerd om met woorden beelden op te roepen – en niet via andere beelden.

„De eerste versies van Troje brandt dateren uit mijn tijd als aankomend schrijver in Rome. Ik woonde in het voormalige appartement van de in 1975 vermoorde filmmaker Pier Paolo Pasolini. Ik sliep in zijn bed, zat aan zijn tafel en tikte mijn manuscripten op zijn Olivetti Lettera 22.”

Troje brandt zou je dan ook een ‘pasolineske’ roman kunnen noemen. Ze verhaalt over de weesjongen Salvatore die aan de tirannie van de kerk ontvlucht. Ook in het eerder verschenen In de ban van mijn vader (2000) speelt het werk van de dichter-filmmaker een belangrijke rol. De Italiaanse titel De kracht van het verleden is zelfs een verwijzing naar een gedicht van Pasolini.

Toch heeft Veronesi nooit zelf films willen maken. „In mijn familie is het filmtalent naar mijn broer Giovanni gegaan, die een waardige opvolger van de grote Italiaanse komedieregisseurs is.”

Hij citeert de veel verfilmde schrijver Alberto Moravia. „Hij zei: ‘Ik ben een schrijver. En mijn invloed op de film is nul.’ Dat gezegd hebbende mag ik me gelukkig prijzen dat ik de mensen die Caos calmo hebben gemaakt tot mijn vrienden mag rekenen. Het boek was bij hen in goede handen.”

Caos calmo vertelt het verhaal van succesvolle zakenman Pietro Paladini (gespeeld door Nanni Moretti) wiens leven na de dood van zijn vrouw tot stilstand komt. Apathisch brengt hij zijn dagen door op het plein voor de school van zijn dochter. Het succes van boek en film kwam voor Veronesi als een verrassing. „In Italië veroorzaakte de film omwille van een enkele seksscène met Nanni Moretti een schandaal. Ik moet zeggen dat het Vaticaan uitstekende pr heeft verzorgd. Moretti is ieders grote broer en het politieke symbool van weldenkend Italië. Die neukt niet. Maar vergeleken met het boek is die scène eigenlijk nog kuis.”

Het is wel een omslagpunt in het verhaal: „Paladini doet alles om zijn dochter te beschermen tegen het leed van de wereld. Maar in dit hoofdstuk, dat in het boek bijna pornografisch is, denkt hij voor het eerst niet aan wat er kan gebeuren als zijn dochter, die in de belendende kamer slaapt, wakker wordt. Dat gebeurt niet, maar zij is uiteindelijk wel degene die hem wakker schudt. Zij haalt hem uit zijn slaap, uit zijn cocon.”

„Paladini is ongelukkig”, vervolgt Veronesi. „Maar hij denkt dat hij gelukkig moet zijn, dus hij raakt verlamd. In de Amerikaanse grondwet staat dat mensen recht hebben op geluk. Met als gevolg dat mensen in de westerse wereld hun geluk nastreven op kosten van de rest van de wereld. En uiteindelijk slikt iedereen Prozac en erodeert de aarde. We kopen ons geluk op rekening van Afrika. Dat is een hoge prijs. Dat geeft ons als de donder de verantwoordelijkheid, nee, de plicht om gelukkig te zijn.”

Wat de hoofdpersoon Paladini in Caos calmo doormaakt, omschrijft Veronesi als een entropie, een vorm van wanorde in een gesloten systeem. „Die chaos neemt toe naarmate er geen energetische invloed van buitenaf is. Er moet externe hulp komen. En natuurlijk is dat een politieke metafoor. In het boek is het de dochter die het vacuüm doorbreekt. Maar wat ik echt bedoel, en dat kan ik zo niet in een boek schrijven, is dat onze redding, in Italië, moet komen van immigratie. Niet alleen in economische zin, maar ook om de uitwisseling van gedachtegoed te bewerkstelligen. Dat is tegelijkertijd wat men het meest vreest. Men ziet de oplossing als het probleem. Dat moet veranderen. Italië loopt het gevaar een naar binnen gekeerd land te worden, dat niet nadenkt over zijn toekomst. En niet over zijn verleden. Al te makkelijk dreigen we het fascisme te vergeten.”

Caos calmo draait in filmtheaters in 10 steden. Veronesi’s boeken zijn in Nederlandse vertaling verkrijgbaar bij Prometheus.