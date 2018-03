Mostapha wil Afghanistan dienen

„Ik mis hem heel erg.” Elke keer als Mostapha Zaher (44) de naam van zijn vorig jaar juli overleden grootvader Mohammed Zaher Shah aanroert, de laatste koning van Afghanistan, klinkt bewondering én vertedering door in zijn stem.

Mostapha was negen toen zijn grootvader in 1973, op reis in Europa, van de troon werd gestoten. Bijna dertig jaar verbleef de koninklijke familie in ballingschap in Rome. „Maar onze harten, onze gedachten waren onophoudelijk in ons vaderland”, zegt hij.

Hij was persoonlijk assistent van zijn grootvader. Na de aanslagen van ‘9/11’, toen de ogen van de internationale gemeenschap zich op Afghanistan richtten en ook de oude, verdreven koning weer in beeld kwam, was hij het aanspreekpunt van de koninklijke familie. Hij was op de historische conferentie van Bonn waar in december 2001 de blauwdruk voor het nieuwe Afghanistan, bevrijd van het juk van de Talibaan, opgesteld werd. Met president Hamid Karzai, en niet Mohammed Zaher Shah als staatshoofd.

Nu voelt Mostapha Zaher dat het zijn beurt is zijn geliefde vaderland te dienen. „Gedurende 260 jaar hebben leden uit mijn familie op de een of andere manier als koningen over dit land geregeerd. Het was het Afghaanse volk dat ons de hand reikte, dat ons het vertrouwen schonk en dat achtereenvolgend kronen heeft gezet op de hoofden van leden van onze familie. Als ik en sommige leden van mijn familie slechts één miljoenste deel van deze morele schuld zouden kunnen terugbetalen, zou dat een bron van grote trots en eer voor ons zijn.”

Noblesse oblige. Maar geen misverstand. Net zoals zijn grootvader bij terugkeer verzekerde, onderstreept Mostapha slechts een dienende rol te willen spelen. „Ik kan u verzekeren dat er geen pretendenten voor de troon zijn in deze familie.”

Mostapha Zaher is nu nog directeur van het Nationale Bureau voor Milieubescherming in Kabul. Hij praat over de natuurlijke rijkdommen waarover zijn land beschikt. En hij schildert het perspectief van een vredig Afghanistan dat moeiteloos buitenlandse toeristen lokt, die graag bereid zijn duizenden dollars op tafel te leggen om sneeuwluipaarden en andere dieren in het wild te zien.

Dan, plotseling afgemeten: „Maar mijn grootste zorg nu, mijnheer, is dat mijn volk vandaag gras eet, dat mijn volk boomschorsen eet, dat mijn volk het kaf van koren eet en God weet wat, omdat de mensen honger lijden. Als ik om me heen kijk, dan lijkt deze toekomstvisie over ecotoerisme wel heel erg ver gezocht.”

Hij heeft het niet alleen over de voedseltekorten en de dreigende „menselijke ramp”. Corruptie, zegt hij, is de afgelopen twee jaar „geïnstitutionaliseerd” in Afghanistan. „Er is nu meer corruptie dan in de tijd van de Talibaan, de mujahedeen, de communisten, de tijd van president Daoud, de tijd van zijne majesteit mijn grootvader tot en met de regeerperiode van Amanullah Khan bij elkaar.”

„Ik heb het over een kleine groep van zakenmensen en krijgsheren die al miljoenen bezitten en zo hebzuchtig zijn dat ze er nog miljoenen bij willen schrapen.” Tegelijkertijd, zegt hij, hebben jongeren geen kans om een fatsoenlijke baan te vinden. Tussen de 60 en 65 procent van de bevolking is jonger dan 25. Elk jaar leveren de universiteiten tienduizenden studenten af en komen er honderdduizenden leerlingen van school. Maar niemand vangt hen op. „Wat denkt u wat er met die jongeren zal gebeuren?”

Mohammed Zaher Shah kijkt toe vanaf een ingelijst portret in zwart-wit op een ladenkastje tegen de muur, geflankeerd door Afghaanse vlaggen. De nog jonge koning draagt het uniform van opperbevelhebber van de strijdkrachten. Vanuit de tuin, waar rozen groeien, klinkt het geschreeuw van een nieuwsgierige pauw. Op het gazon scharrelen ook kraanvogels.

Mostapha Zaher is niet zomaar naar deze ommuurde omgeving verhuisd, in een buitenwijk van Kabul. Bijna twee jaar geleden vroeg hij zijn verbaasde grootvader toestemming het paleis te verlaten. „Ik zei: ‘Majesteit, de muren van het paleis zijn te dik, de ramen te hoog. Ik kan het geschrei van de weduwen niet horen en ik kan de tranen van de wezen op straat niet zien. Hoe kan ik mijn volk dienen als ik niet onder hen ben?”

„Ik koos voor deze overwegend shi’itische wijk omdat ik het taboe wilde doorbreken dat Pashtun en Hazara’s niet met elkaar overweg kunnen. Dat sunnieten en shi’ieten elkaar niet kunnen verdragen. Al die dingen zijn van buitenaf opgelegd. We hebben eeuwen in vrede naast elkaar gewoond”, zegt hij. „Ik wil een brug van vrede zijn tussen de verschillende stammen en tussen de verschillende geloven en culturen in Afghanistan.”

Hoe hij die functie wil vervullen, is nog onduidelijk. Misschien stelt hij zich volgend jaar kandidaat voor de presidentsverkiezingen. Dat hangt af van de reacties op zo’n voornemen. De eerst signalen die vanuit verschillende delen van Afghanistan binnendruppelen, zijn „positief”, zegt hij. „Ik onderwerp mij eerst aan de wil van God de Almachtige en dan aan de vrije wil van het Afghaanse volk. Als het Afghaanse volk vindt dat een lid van onze familie of ikzelf de voet voorwaarts moet zetten in het spel van de politiek, zullen we ons overgeven aan die wens.”

Mostapha’s dienstbaarheid heeft natuurlijk een vileine keerzijde. Zijn woorden impliceren scherpe kritiek op president Karzai. „De aspiratie van het Afghaanse volk was dat er veiligheid en wederopbouw zouden komen. Is dat, zeven jaar en vele miljarden dollars aan hulp later, tot stand gekomen? Heeft Karzai dit land verenigd?”, zegt Mostapha Zaher.

Maar hij beklemtoont dat hij de positie van president Karzai niet wil ondermijnen. „Ik heb groot respect voor hem. Hij heeft de beste intenties. Maar ik heb niet veel vertrouwen in sommige van de adviezen die hij krijgt”, zegt hij.

„Falen, meneer, is geen optie voor Afghanistan”, zegt Mostapha Zaher. Toch dreigt het die kant op te gaan – door het ontbreken van consensus binnen de Afghaanse samenleving. „Afghanistan is een islamitische staat, een zeer conservatief en erg religieus land dat na dertig jaar oorlog en conflicten bovendien erg in zichzelf is gekeerd. In zo’n land kun je niet zomaar van buitenaf democratie naar westerse stijl implanteren”, zegt hij.

„Ik zal geen gesprekken voeren met Al-Qaeda. Ik voer wel gesprekken met alle personen, gewapend of ongewapend, die moe zijn van het oorlogvoeren, maar die desondanks de huidige regering niet vertrouwen. Die om welke reden dan ook ongelukkig zijn met de huidige situatie, inclusief de aanwezigheid van de internationale gemeenschap. Duurzame vrede sluit je niet met je vrienden. Duurzame vrede sluit je met mensen met wie je meningsverschillen hebt. Ik heb het nu over Afghaanse burgers, zonen van dit land. Niet over buitenlandse strijders die in mijn land infiltreren.”

Mostapha Zaher kijkt naar buiten. Hij nam drie jaar geleden voorgoed afscheid van zijn vrienden in Europa, zegt hij. En van zijn verloofde die niet mee wilde naar Afghanistan. „Ik heb al mijn bruggen en schepen achter mij verbrand, zodat ik niet terugkan. Mijn volk kan niet ontsnappen. Wie ben ik om dan wel te ontsnappen?”