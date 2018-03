Miljoenennota: onzeker 2009

Om de economische teruggang te bezweren en de koopkracht op peil te houden gaat het kabinet voor 2,5 miljard euro de lasten verlichten van burgers en bedrijven. Nederland gaat een onzeker jaar tegemoet, blijkt uit de Miljoenennota 2009 die op Prinsjesdag, dinsdag, wordt gepresenteerd. De huidige situatie van een „afkoelende economie” vergt „stuurmanskunst van het kabinet en een verstandige reactie van sociale partners”, aldus minister Bos (Financiën, PvdA).

Het kabinet benadrukt dat Nederland er ondanks internationale economische onrust goed voor staat. De staatsschuld neemt verder af en bedraagt volgend jaar 39,6 procent van het bruto binnenlands product. Dit is het laagste niveau sinds 1814, toen de staatsschuld voor het eerst werd bijgehouden.

De koopkracht vertoont in 2009 een gemengd beeld: uitkeringsgerechtigden en 65-plussers met een klein pensioen gaan er iets op achteruit, gezinnen van werkenden zien hun koopkracht iets toenemen. Volgens het Centraal Planbureau (CPB) zal de inflatie volgend jaar boven de 3 procent blijven. Het CPB verwacht een economische groei van 1,25 procent.

Het begrotingssaldo neemt volgend jaar toe tot een overschot van 1,2 procent van het bruto binnenlands product, hoger dan het kabinet had geraamd. Dat is vooral te danken aan hogere aardgasbaten, volgend jaar naar schatting 14 miljard euro. Ook de verlaging van de afdracht van Nederland aan de Europese Unie met één miljard euro per jaar draagt bij aan het positieve begrotingssaldo. Het is sinds de jaren vijftig niet voorgekomen dat voor het vierde jaar op rij sprake is van een overschot.

Het kabinet ziet af van de voorgenomen btw-verhoging van 19 naar 20 procent en houdt vast aan de afschaffing van de WW-premie voor werknemers. Verder introduceert het kabinet een bonus voor werknemers die na hun 62ste blijven werken, tot maximaal 3.000 euro per jaar. Hierdoor, en door gepensioneerden vanaf 2011 geleidelijk te laten meebetalen aan de AOW, blijft de houdbaarheid van de overheidsfinanciën in het licht van de vergrijzing gewaarborgd, stelt het kabinet. Voor ondernemers in het midden- en kleinbedrijf komen er een hogere startersaftrek en winstvrijstelling.

Overzicht alle departementen: pagina 2 en 3

Waarom deze krant vandaag de begroting publiceert: pagina 2

Miljoenennota op nrc.nl/prinsjesdag