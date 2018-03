'Michael kreeg stiekem een trap na'

Morgen fietst Michael Boogerd in zijn eigen toertocht Boogie’s Extreme met duizenden liefhebbers over de Eyserbosweg, Cauberg en La Redoute, heuvels waar hij als wielerprof jarenlang schitterde in de Amstel Goldrace en Luik-Bastenaken-Luik. Vol passie voor zijn sport gaf hij de afgelopen maanden commentaar voor televisie (NOS en VRT). „Alles wat Michael aanpakt doet hij nog altijd goed”, verzucht zijn vrouw Nerena Boogerd. „Maar het blijkt gewoon moeilijk om een nieuw leven op te pakken. Ik heb meegemaakt dat mijn man bij momenten terecht dreigde te komen in wat ze het zwarte gat noemen.”

Michael Boogerd stopte vorig jaar als wielrenner. In zijn lange carrière won hij twee ritten in de Tour, de Amstel Goldrace en Parijs-Nice, werd drie keer nationaal kampioen en vijfde in de Tour van 1998. Hij behaalde vele ereplaatsen in klassiekers. Na zijn actieve carrière lagen er afspraken om verder te gaan in de begeleiding bij de Raboploeg, waarvan hij twaalf jaar het boegbeeld was. Maar half augustus kwam ineens het bericht dat het contract tussen Boogerd en Rabobank was verbroken.

Zelf wil de oud-renner op dit moment geen commentaar geven op de achtergronden van de breuk. Maar er is nog iemand die alles van nabij meemaakte. Nerena Boogerd – de twee ontmoetten elkaar in 1999, trouwden in 2002 en hebben een zoontje van vier – wil wél praten. „Als gevolg van alle problemen zijn Michael en ik tijdelijk uit elkaar”, vertelt ze. „In principe gaat het niemand iets aan wat er bij ons tussen vier muren gebeurt. Maar misschien kan ik met dit verhaal een aantal mensen de ogen openen en eraan bijdragen dat het in de toekomst beter wordt voor sporters die in eenzelfde situatie dreigen te komen.”

Nerena Boogerd vindt het moeilijk om te omschrijven wat het ‘zwarte gat’ precies inhoudt. „Niemand kan het je vertellen. Het is een constant rotgevoel, je vlucht zoeken in verkeerde dingen. Dat wordt pas duidelijk als het zover is. Ook ik had niet in de gaten wat er aan de hand was. Tot we de laatste tijd met ons gezin middenin de shit raakten. Ik blijf me afvragen: had dit echt niet voorkomen kunnen worden? Natuurlijk is iedereen zelf verantwoordelijk. Maar ik geloof dat de problemen van Michael met de Raboploeg zeker een negatieve rol hebben gespeeld.”

Achteraf gezien zat het allemaal niet mee. Na een glansrijke carrière moest Boogerd door een val tijdens de training uitgerekend zijn laatste grote wedstrijd, de Ronde van Lombardije, missen. „Voor Michael was dat mentaal een enorme klap. Hoe vaak hij er vervolgens niet op is teruggekomen: ‘moet ik niet weer gaan fietsen, dan heb ik tenminste structuur in mijn leven.’ Ik dacht altijd: blij dat hij stopt, zijn we even uit dat keurslijf. Maar achteraf denk ik: het bracht wel een heerlijk houvast. Altijd van koers naar koers. De hele structuur die je jarenlang hebt, valt ineens weg.”

En dan? „Je zit in een flow. Afscheid nemen hier, afscheid nemen daar. Maar Michael heeft het nooit zo beleefd als het had moeten zijn. Hij vroeg zich elke dag af: wat moet ik? Hij voelde zich niet goed. Lichamelijk, omdat hij door die val heel lang niet kon aftrainen. Ging het net even beter, brak hij op wintersport een schouder. Dat beïnvloedt ook de geest. Hij heeft toen alles aangepakt wat op zijn pad kwam. Een reis naar de Noordpool voor televisie, leuk. Maar hij voelde zich er doodongelukkig. We hebben zelf die fout gemaakt, hadden meer tijd moeten nemen voor onszelf. Maar we wisten totaal niet hoe we met de nieuwe situatie moesten omgaan.”

Houvast leek de Raboploeg te bieden. „Michael wist nog niet precies hoe, maar hij wilde graag bij de ploeg blijven.” Interim-directeur Henri van der Aat, opvolger van de in augustus 2007 opgestapte Theo de Rooij, kwam met het idee om gedeeltelijk voor de ploeg en gedeeltelijk voor de sponsor te gaan werken. Boogerd deed een assessment (‘hbo-niveau’) en zou kijken wat het beste bij hem paste. Er werd gesproken over een opleiding op het gebied van communicatie. „De uitwerking liet op zich wachten, maar het stond op papier en zou allemaal goed komen.”

Tot per 1 maart Harold Knebel, daarvoor directeur beleggingen bij Rabobank, het roer overnam van Van der Aat. „Hij vertelde Michael op de avond na de Amstel Goldrace in een kort gesprek dat er geen plaats voor hem was bij de ploeg”, zegt Nerena Boogerd. „Ben je zolang onderdeel geweest van een hecht team. En dan hoor je van het ene op het andere moment dat het voorbij is.”

Ze gelooft nog altijd niet dat er echt geen plek was voor het voormalige boegbeeld. Waarom was er dan de periode daarvoor gesproken over assisteren in de pr en communicatie, of het begeleiden van renners bij trainingskampen en parcoursverkenningen? Had Boogerd echt niet van waarde kunnen zijn tijdens de Tour? „Ze hebben nota bene tegen Michael gezegd dat ze alleen professionals bij de Tourploeg wilden; stagiairs konden ze niet gebruiken. Maar Michael had de renners met zijn passie en ervaring meer zinnigs verteld dan de vertrouwelingetjes van Knebel die er nu zaten.”

Het meest steekt het haar dat er tijdens de Tour door mensen uit de ploegleiding off the record negatieve verhalen over de winnaar van La Plagne 2002 werden verteld als reden waarom er voor hem geen plaats meer was. „Het is vreselijk om te horen dat mensen met wie je hebt gewerkt zo over je praten. Michael verdient meer respect, dat mag je niet afnemen na een donkere periode. Confronteer hem desnoods met zijn tekortkomingen. Maar nee, dan geven ze je stiekem een trap na. Dat past niet bij een betrouwbare bank.”

Verwijt ze het iemand persoonlijk? „Als Theo de Rooij er nog had gezeten, was het met Michael nooit zover gekomen. Theo is een goeie vent. Als manager kon je kritiek op hem hebben, maar het is iemand met hart voor mensen. Hij zou nooit uit het oog verliezen hoe belangrijk sommigen voor de ploeg zijn geweest. Maar Knebel… je kunt directeur beleggingen zijn en een keiharde zakenman, maar ben je dan ook een goede manager van een wielerploeg?”

De leiding van Rabobank Wielerploegen wil niet reageren op het verhaal van Nerena Boogerd. „Dit zijn privé-aangelegenheden”, meldt voorlichter Luuc Eisenga. Maar betrokkenen bevestigen het bestaan van afspraken met Boogerd. Een aantal mensen binnen de ploeg vindt ook dat de voormalige kopman onrechtvaardig is behandeld en uit kritiek op de ploegleiding. „Voor die mensen is het hun broodwinning”, zegt Nerena Boogerd. „Zij kunnen niet zeggen wat ze denken.”

Niet alles bleef binnenskamers. Drievoudig wereldkampioen Oscar Freire won in de Tour een rit en de groene trui, toch uitte de Spaanse Raborenner stevige kritiek op de ploegleiding, die hem onvoldoende had gesteund. Met Thomas Dekker (23) werd na een genadeloos gevecht in de media het contract onlangs verbroken. „Juist de mensen die Thomas vertrouwde hebben hem laten vallen”, vindt Nerena Boogerd. „Zo ga je toch niet met je kapitaal om? Het is wel twaalf miljoen euro waarmee je speelt. Plus alle mensen die momenteel ongelukkig zijn bij de ploeg. Ik snap niet dat dit niet doordringt tot de leiding van Rabobank Nederland.”

Aanvankelijk bleef Boogerd nog wel voor de sponsor werken. „De klúsjes die hij daar moest doen”, smaalt ze. „Naar lokale banken, ‘hierbij aanwezig zijn’ stond er dan. Of hij moest met een cameraatje naar de koers voor Rabo-tv. Hij voelde zich nergens te goed voor, maar had constant het idee dat hij dingen deed omdat hij ooit Michael Boogerd was. Heel cru. Je was het, je bent het niet meer. Daar ging hij zich ook al niet beter van voelen. Zitten er bij een topbedrijf als Rabobank dan geen mensen die inzien dat je met zo’n topper veel meer kunt doen? Maar nee, gingen ze twisten of hij een hele of een halve dag had gewerkt. Ik heb het met lede ogen moeten aanzien. Je wilt er alles aan doen, maar weet niet wat.”

Tot het in augustus te veel werd. „Michael zag er enorm tegenop om naar Peking te gaan. Ik zei: ‘Stop ermee!’ Zat hij met trillende handen aan de telefoon en heeft hij de handdoek gegooid. Heleen Crielaard [hoofd communicatie, red.] antwoordde dat hij altijd kon bellen als het nodig was. Zij had tenminste oog voor het menselijke aspect.”

Toch verbaast Nerena Boogerd zich over de geringe aandacht die er is voor een gestopte topsporter. „Misschien gaat het niemand aan dat wij nu problemen hebben. Maar ik denk dat het wellicht voorkomen had kunnen worden als Rabobank had gezegd: wij gaan sporters die stoppen goed begeleiden. In de wielerploeg zitten mensen met vergelijkbare problemen. Voor een betrouwbare onderneming, die ons altijd goed heeft behandeld, ligt hier toch een mooie kans? Bij grote bedrijven worden topmanagers ook begeleid als ze stoppen.”

„Topsporters zijn aparte mensen, een normale jeugd hebben ze vaak niet gehad. Ze worden op hun 35ste ineens gedropt in de maatschappij en krijgen een tegenslag te verwerken omdat ze je geen plaats bij de ploeg gunnen, waar je op had gerekend. Zo hard is de echte wereld. Michael heeft daar moeite mee. Als wielrenner kon hij bij tegenslagen harder gaan trainen, dan kwam het altijd goed. Maar wat moet je nu concreet doen?”

Bij toeval kreeg Boogerd onlangs van de Johan Cruijff Academie een managementopleiding aangeboden. „Prachtig dat er zoiets blijkt te zijn”, zegt Nerena Boogerd. „Waarom zou Rabo niet met de Johan Cruijff Academie kunnen samenwerken op dit terrein? Voor alle topsporters die ze nu sponsoren kan dat houvast en structuur bieden. Michael heeft nu gelijk zoiets van: dat ga ik doen, twee keer in de week drie uur naar school, mensen ontmoeten uit de wereld van sportmanagement, tentamens doen, masters halen. Je ziet direct dat hij opleeft. Ook al hebben sommigen het hem niet gemakkelijk gemaakt, ik ben er van overtuigd dat hij met zijn karakter uit deze mindere periode komt. En ik hoop ook dat het goed met ons komt.”