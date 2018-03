Meer asiel kost 112 mln extra

Het toenemende aantal asielzoekers kost het ministerie van Justitie volgend jaar 112 miljoen euro extra. Dit jaar moest het ministerie al 101 miljoen euro extra vrijmaken. Voor 2008 werden aanvankelijk 10.000 asielzoekers verwacht. Deze prognose werd al voor de zomer verhoogd tot 16.000, voornamelijk wegens de komst van Somaliërs en Irakezen. Ook voor 2009 is de prognose verhoogd.

Staatssecretaris Albayrak (PvdA) maakte gisteren bekend dat ze de situatie in Irak veilig genoeg vindt om het categoriale landenbeleid voor dit land op te heffen. Rechtse oppositiepartijen en CDA uitten eerder kritiek op dit beleid, waarbij alle vluchtelingen uit landen die eronder vallen automatisch een tijdelijke verblijfsvergunning krijgen. Voor Somalië, Soedan, Ivoorkust en voor Tutsi’s uit de Democratische Republiek Congo blijft het categoriale landenbeleid van kracht.

De UNHCR, de vluchtelingenorganisatie van de VN, vindt de situatie in Irak nog steeds heel ernstig. Stichting Vluchtelingenwerk is daarom kritisch over Albayraks besluit.

Ondanks het besluit over Irak blijft de verhoogde prognose voor de asielinstroom in 2009 in stand.