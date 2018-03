Majong spelen in de hutong

Prachtige hotels heeft Peking, luxueuze slaapbunkers met vier en meer sterren, allemaal gebouwd of grondig gerenoveerd in de laatste jaren van het pre-Olympische tijdperk.

Maar de anonieme ketens kunnen door de nieuwsgieriger Pekinggangers makkelijk ontweken worden. Het is steeds eenvoudiger geworden comfortabel onderdak te vinden in de hutongs, de honderden jaren oude dorpsachtige en naar Mongools voorbeeld rastervormige buurten ten westen of noorden van De Verboden Stad. Dankzij acties van Pekingse architecten, historici en schrijvers zijn niet alle oude buurten platgewalst in de vernieuwingsdrang. Een aantal van de hutongs hebben de Olympiade overleefd en worden geleidelijk aan gerenoveerd.

Eens waren de noordelijke en westelijke hutongs als Dongsishitiao de buurten van welgestelde Chinezen met nauwe connecties aan het hof. Maar na de stichting van de Chinese Volksrepubliek en de maoïstische landbouwexperimenten verarmden de hutongs. Binnenplaatshuizen met hun hoge, rode poorten en gekalligrafeerde teksten werden de woonst van wel vijf of zes families.

Het huis bijvoorbeeld van hofschrijver en filosoof Ji Xiaolan, die 200 jaar geleden de Qing-keizer Qianlong diende, was tijdens de Culturele Revolutie het onderkomen van twaalf uitgebreide families. Met de vernieuwing van Peking vertrokken de families naar nieuwe appartementen met stromend water, eigen keukens en douches en grepen ondernemers als Tian Jing hun kans.

Deze Pekinger werd 44 jaar geleden geboren in een paar huizen verderop en bracht „de jaren van chaos en ellende” door in Italië. Samen met even oude buurtgenoten die net als hij eind jaren ’90 terugkeerden uit Frankrijk en Argentinië stichtte hij een horecabedrijf en renoveerde de bouwval tot het Dubbele Geluk Binnenplaats Hotel, in het Mandarijn: Yue Wei Zhuang Si Heyuan Binguang aan de Dongsisitiao. Mijn centraal gelegen, diep in een hutong verborgen verblijfplaats tijdens de Olympische Spelen, dichtbij en toch ver van het gedrang.

Het adres Dongsisitiao moet met harde s’en worden uitgesproken, want wie aan de s een j of een h koppelt komt ergens anders uit in Peking. Het is een verstild dorp midden in de stad, op loopafstand van de metro. De tijd dat buitenlanders hier werden aangestaard is allang voorbij en wie zijn Chinees wil verbeteren moet hier zijn, want vooral ’s nachts, als er op straat gekaart en gemajongt wordt en het bier stroomt, is iedereen welkom.

De vrolijke mevrouw Fu, een weduwe van begin veertig, aan het begin van de straat maakt tot ver na middernacht alles vers waar je bij staat, en zeker als haar zoon maar even zijn Engels mag oefenen, schept zij nog een keer gratis op. Mevrouw Fu is ook lid van het buurtcomité dat zich enorm heeft ingespannen om in alle huizen stromend water en wc’s te krijgen. Dat is het comité gelukt dankzij de spelen.

Maar nu dreigt er een nieuw gevaar voor deze hutong: rijke Chinezen en buitenlanders trekken de hutongs in. In sommige kapitale binnenplaatshuizen met vijf kamers woont weer een familie en het gerucht gaat in Dongsishitiao dat in een van de gerenoveerde binnenplaatshuizen al een zwembad is aangelegd. Vandaag een achterbuurt, morgen een rijke buurt, zo snel gaat dat in post-Olympisch Peking.

Oscar Garschagen