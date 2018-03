Maar één hand

In de Camera Obscura van Nicolaas Beets staat het intrigerende verhaal van ‘De familie Kegge’. Hoofdpersoon is Hildebrand, een alter ego van Nicolaas Beets, en die speelt hierin een mooie rol, omdat hij een onschuldig burgermeisje redt van ongewenste intimiteiten. Een schurk probeert haar in een steegje te verleiden, maar gelukkig passeert Hildebrand net op tijd. Boven het hoofdstuk staat: ‘Een hoofdstuk waarmee de auteur ijselijk verlegen is, omdat hij er zelf de mooie rol in speelt; iets dat hij wel weet dat hem in ’t geheel niet past, maar dat hij toch voor ditmaal niet helpen kan’.

Zo voel ik me nu ook: ik wil iets vertellen waarin ik zelf een mooie rol speel, maar ik ben er ijselijk verlegen mee. Vergeef het me, lezer, en bedenk dat alles wat ik vertel uiteindelijk allemaal ter meerdere eer en glorie van de Nederlandse letterkunde is, die me zo aan het hart gaat.

In 1987 ben ik gepromoveerd op een uitgave van de brieven van De Schoolmeester, alias Gerrit van de Linde, aan zijn vriend Jacob van Lennep. Bij een promotie horen er altijd twee paranimfen te zijn, die gewoonlijk geronseld worden uit de vriendenkring van de promovendus. Mijn paranimfen waren een achterachterkleinzoon van Jacob van Lennep, en een achterkleinzoon van Gerrit van de Linde, die ik met buitengewoon veel moeite opgespoord had in Australië. Deze man was zo vereerd met een proefschrift over ‘grandpa’ dat hij het vliegtuig naar Nederland nam.

Ik haalde hem op van het vliegveld. Tussen de mensen die aankwamen speurde ik naar iemand die leek op het enige portret van Gerrit dat er is. Op een gegeven moment viel mij een lange, zeer slanke man van een jaar of zeventig met een tanige kop op, naast een kleine vrouw, die beiden wat onwennig rondkeken. We keken elkaar aan, we wisten dat we elkaar zochten en meteen sloten we vriendschap. Vanaf het vliegveld reden we linea recta naar een kledingverhuurbedrijf, want Patrick van de Linde moest voor de promotie nog een rokkostuum hebben. Hij verwisselde zijn houthakkershemd en spijkerbroek, en opeens stond er een elegante heer die zo uit de negentiende eeuw kon komen voor me. Ik promoveerde, we vierden feest, hij glorieerde, maakte grappen, hield een geestig toespraakje en was kortom een waardige afgezant van zijn overgrootvader.

Toen hij na een paar dagen vertrok, beloofde ik plechtig hem op te komen zoeken in Australië – samen met mijn man, want ik rijd geen auto en die heb je daar nodig. Het ging zoals dat gaat: we stuurden brieven, kerstgroeten, soms belden we, maar we gingen niet naar Australië. Mijn man had het druk, ik had het druk, dus stelden we het elk jaar uit. Toen overleed mijn man. Het bezoek raakte op de achtergrond. Maar er bleef iets knagen. Wat je belooft moet je doen, ook al is dat na vele jaren. Ik overwoog: als mijn dochter achttien is, kan ze rijlessen nemen. Dan gaan we samen naar Australië. Maar toen mijn dochter achttien was, wilde ze niet met mamma naar Australië.

Begin van het jaar belde ik met Patrick van de Linde, want Grandpa was 150 jaar geleden gestorven en 200 jaar geleden geboren. Vrienden en ikzelf zouden op de sterfdag en de geboortedag bloemen op zijn graf in Londen gaan leggen. Waarop Patrick vertelde dat hijzelf dit jaar negentig werd en dat ik van harte welkom was op zijn verjaardag. Ik besloot te gaan. Een negentigjarige kan niet langer wachten op de invulling van een belofte. Mijn dochter sputterde nog wat, maar toen ik haar beloofde dat ik de reis betaalde en dat ze daarna zou kunnen gaan backpacken was de deal gesloten.

Wat geef je een negentigjarige afstammeling van een Nederlandse dichter voor zijn verjaardag? Ik bedacht dat er maar één goed geschenk was: voor al zijn kinderen en kleinkinderen een geïllustreerde uitgave van ‘De gedichten van den Schoolmeester’. Hijzelf heeft alleen maar een eerste druk uit de erfenis. Maar de bundel is niet meer te koop. Zestien had ik er nodig om zijn nageslacht te voorzien. Met de hulp van drie oud-studenten ben ik toen op zoek gegaan naar oude uitgaven. Ik zocht de sites van Boekwinkeltjes en Antiqbook af, ik liep bij elk antiquariaat binnen, elke boekenmarkt bezocht ik, en bij de ‘grootste boekenmarkt van Europa’ kwam ik zelfs toevallig de oud-studenten tegen die ook op zoek waren. Eén exemplaar kreeg ik van een lieve lezeres. Na enkele maanden had ik zestien frisse exemplaren bij elkaar. Die moest ik zonder me ongans te betalen aan overgewicht mee naar Australië krijgen. Dat leidde opnieuw tot onderhandelingen met mijn dochter: we kozen lectuur die we beiden wilden lezen; extra schoenen namen we niet mee maar zouden we daar kopen.

Na een kort verblijf in Sydney reden we naar Wauchope, waar Patrick woont. Hij stond ons op te wachten bij een kruising – met dezelfde tanige kop, nauwelijks veranderd, en hij sloot ons in zijn armen. In zijn huis zag ik enkele meubelstukken die nog van grandpa waren, ik at van het tafelzilver dat van grandpa geweest was, ik hield oude platen in handen van het Cromwell House waar Gerrit woonde.

Bij het feest waren familie en vrienden bij elkaar. Toen het mijn beurt was voor een toespraakje, rolde ik de koffer naar de grote eettafel, stalde de boeken uit en vertelde over de overgrootvader die de leukste gedichten van de Nederlandse negentiende eeuw geschreven heeft. En ik gaf de boeken aan Patrick, zodat hij ze als familievader kon uitdelen aan alle Van de Lindes. Even later zag ik overal hoofden gebogen over de bundel. Patrick straalde als een opgestookte kachel in de winter. Van alle kanten werd ik bestookt met vragen: of grandpa werkelijk zo bekend was, met welke Engelse dichters hij te vergelijken was, of er geen vertalingen bestonden. Een kleindochter kwam met tranen in haar ogen op me af: dat ik zoveel moeite had gedaan om haar roots uit te leggen. En ik realiseerde me hoe dicht ik bij de negentiende eeuw was. Patrick kende een zoon van Gerrit van de Linde. Als ik Patricks hand schud, ben ik maar één hand verwijderd van Gerrit van de Linde.