Maak geen u-bocht, Silvio!

Silvio Berlusconi heeft een handtasje nodig. De Italiaanse premier vergelijkt zichzelf al heel lang met Margaret Thatcher als verdediger van de vrije markt en gesel van de vakbonden. Tot nu toe is daar weinig van te merken geweest. Maar de obstructionistische vakbonden van Alitalia geven de mediabaron, tijdens zijn derde termijn als premier, een perfecte kans om zijn heldin te imiteren.

De volledig Italiaanse reddingsoperatie voor de wanhopige luchtvaartmaatschappij wordt bedreigd door vakbondsleiders, die aanhikken tegen het idee van het schrappen van vijfduizend banen, waaronder die van duizend piloten. De werknemers hebben donderdag al vijftig vluchten uit Rome aan de grond gehouden. Het vooruitzicht dat de luchtvaartmaatschappij aan het eind van de maand wel eens zonder geld zou kunnen komen te zitten, betekent niets voor ze. Een groep Italiaanse zakenmensen, die heeft aangeboden de beste onderdelen van de luchtvaartmaatschappij over te nemen, heeft zijn medewerking aan een doorstart opgeschort.

Het nieuwe plan komt eigenlijk al te laat. Had Berlusconi het overnamebod van Air France-KLM aanvaard, dan zou hij de belastingbetalers 2 miljard euro hebben bespaard, aldus berekeningen van Breakingviews.

Het uitstel is niet goed geweest voor de internationale reputatie van Italië. Het land staat nu 65-ste op de lijst met landen waar het het best zaken doen is, na Colombia en Mongolië, aldus de Wereldbank. Zijn aandelenmarkt heeft het sinds 2000 50 procent slechter gedaan dan die van andere Europese landen.

Maar het navolgen van de IJzeren Dame zou daar verandering in kunnen brengen. Het trotseren van de vakbonden – door de werkgelegenheid verder in te perken of de luchtvaartmaatschappij te sluiten – zou goed nieuws zijn. Als de vakbonden in deze testcase worden verslagen, zijn ze voortaan op alle punten kwetsbaar, van de pensioenhervorming tot de toezicht op het bedrijfsleven.

Voor Berlusconi (71) is dit waarschijnlijk de laatste mogelijkheid om te bewijzen dat zijn tien jaar oude belofte om een hervormer te zijn geen gebakken lucht was. De boodschap is duidelijk: maak geen u-bocht, Silvio.

Rachel Sanderson

Vertaling Menno Grootveld

