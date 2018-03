Lieve mensen

Goed, je fietst dus op een vrijdagmiddag in augustus door een drukke straat in Amsterdam, en een niet-zo-fijne jongen geeft je een elleboogstoot wanneer je hem passeert, en in je val word je geschept door een bestelbusje – in welke werkelijkheid beland je dan? Een segment van de werkelijkheid, actueel, sociaal, politiek, blijkt in één keer weg te vallen. Duyvendak, de jaren tachtig, de triomfkreten van nieuw-rechts op internet en in de Telegraaf: alles waar je voordien misschien iets over had willen zeggen, is gereduceerd tot een perifere ruis waarvoor je geduld noch concentratie kunt opbrengen.

Wél beschik je ineens over een oceanisch geduld voor je kinderen als ze in huis joelend met de deuren slaan of tijdens een spelletje stoeien allerlei kussens door de huiskamer gooien. Had je gewoonlijk na een tijdje om enige rust verzocht, nu beluister je de herrie en sla je de kussengevechten gade met een warme ontroering die afbuigt richting een jankerige sentimentaliteit waar je je niet eens voor geneert.

Mijn zwager belt op. Hij is anesthesist in een streekziekenhuis. Hij vertelt over een enigszins in onbruik geraakte benaming voor de effecten van een mishandeling of een verkeersongeval: hyper-esthetisch emotioneel syndroom.

„Dat klinkt exotischer dan het is”, zegt mijn zwager als ik even stil blijf. Hij stelt mij enkele gerichte vragen. Of ik sinds de klap van het busje overdreven schrikachtig ben geworden, snel vermoeid, geërgerd, niet meer tegen lawaai kan. En of ik in het verkeer mijn agressie moet onderdrukken.

Ik denk aan mijn kinderen en mijn bijna dwepende begaanheid bij hun kabaal. Ik geef mijn zwager een weifelend antwoord. Dat van die agressie in het verkeer klinkt me zelfs exotisch in de oren. Sinds de klap van het busje begeef ik mij tot mijn eigen verbijstering met een licht hysterisch altruïsme in het verkeer.

Ik merk dat mijn zwager in gedachten de vragen afvinkt. Heb ik dan misschien last van huilerigheid die me soms overvalt, een soort rillerige ontroering om niets of bijna niets?

Die opsomming is wél herkenbaar. Echt gehuild heb ik niet, maar ik hoef de laatste weken maar ergens een flinter barmhartigheid of hartelijkheid aan te treffen of er bonkt een opdringerige ontroering tegen het middenrif. Dat blijkt heel vermoeiend, want sinds die klap tegen het busje is het alsof er een luikje in hoofd en hart is opengezet waardoorheen om de haverklap een surplus aan andermans goedheid naar binnen gutst. Ik beland van de ene hartroerende situatie in de andere, en het brein brengt geen enkele dempende correctie aan, lijkt het. Niet beseft dat daar een syndroom aan kleeft. Nou ja, syndroompje.

Vooral in het verkeer dienen zich talrijke momenten aan waarop die ontroering zich heftig aan me opdringt. Ik deed wat de arts mij had opgedragen: zo snel mogelijk gewoon weer op de fiets klimmen. Dat was nog prettig ook, want fietsen gaat makkelijker dan lopen en zitten. Ik had verwacht op straat extra gespitst te zijn op asociaal en agressief gedrag. Maar de hufters met de korte lont – ze bestáán niet meer, of liever gezegd: ik kijk met succes over en langs die types heen. Door die selectieve blik is het wonderlijk genoeg ook écht alsof ze op straat zijn vervluchtigd.

Wat rest is een ontzagwekkende meerderheid aan, zoals Mies Bouman het vroeger zei, ‘lieve, lieve mensen’. Het is een drukte van belang bij mij op de fiets, want met shiva-armen maak ik soms wel drie of vier vriendelijke gebaren tegelijk. Als een ander mij voorrang verleent of de ruimte geeft, steek ik prompt een duim op, begin enthousiast met mijn hoofd te knikken, lach breeduit, en sluit af met een wuivend gebaar. En dat bij vrijwel ieder kruispunt. Ik verspreid een blijmoedigheid die ik van mezelf niet begrijp maar die eenvoudig niet valt te onderdrukken.

Mijn vrouw fietst een keertje met me mee. „Maak je het niet te gek?” vraagt ze nadat ik weer demonstratief een duim in de lucht heb gestoken naar een taxichauffeur die mij voor liet gaan. „Straks ga je ze nog allemaal op de koffie vragen.”

Een vriend aan wie ik iets vertel over mijn recente manische goedgemutstheid, trekt direct zijn conclusies: „Je bent dus in één keer een hele bange man geworden.”

Dat steekt. Mijn vriend verklaart zich nader: „Een ander die van zijn fiets was geslagen, wordt misschien extra assertief of zelfs agressief. Jij wapent je door je te hullen in een schild van hartelijkheid. Zolang jij maar vriendelijk lacht, stapt een ander niet uit zijn auto om jou een oplawaai te verkopen. De aanval van wellevendheid is de beste verdediging.”

Dat zal dan wel. Maar hoe is het dan te verklaren dat diezelfde aanvallige ontroering weer bezit van me neemt zodra mijn vriend en ik de trap aflopen, hij geroutineerd, ik zoals Kevin Spacey in The Usual Suspects? Mijn vriend draait zich even om en vraagt ‘gaat het? – en hopla, daar golft direct weer zo’n warme ontroering bij me naar binnen. En dan bevinden mijn vriend en ik zich niet eens in het verkeer. Nóg niet! Maar even later rijden we in zijn auto de stad in, en zonder mijn vriend iets te laten merken, zet ik mij schrap voor een nieuwe confrontatie met een heel legioen van lieve, lieve mensen.

Joost Zwagerman