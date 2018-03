De schedel van de verdachte wordt beplakt met uiterst gevoelige stroomgeleiders die de kleinste veranderingen binnen de hersenen meten. Dan moet hij gaan zitten, zijn ogen dichtdoen. Het is doodstil in dit vertrek. Er verschijnt iemand van het Openbaar Ministerie. Hij vertelt tot in de kleinste kleinigheden hoe het misdrijf zich heeft voltrokken, althans volgens de reconstructie van het onderzoek. In een buitengewoon ingewikkeld apparaat beginnen hier en daar lichtjes te flikkeren, rode lampjes veronderstel ik. Daaruit kunnen de deskundigen afleiden in hoeverre de reconstructie met de waarheid overeenstemt. Er ontstaat een encephalogram.

En ja, hij heeft het gedaan. Dat is nu wetenschappelijk bewezen. Ontkennen helpt niet meer. De verdachte is tot dader geworden, kan zijn straf niet meer ontgaan.

Het zal veel ingewikkelder zijn dan ik het vertel. Maar in ieder geval komt het hierop neer dat de mens een nieuwe stap heeft gezet in de strijd tegen het kwaad dat alleen de mens eigen is: de leugen. Dat hebben we aan een neuroloog in India te danken, dr. C.R. Mukandan. In samenwerking met een paar Amerikaanse collega’s heeft hij deze techniek ontwikkeld. De Brain Electrical Oscillations Signature is ook al een keer in praktijk gebracht. De 24-jarige Aditi Sharma werd ervan beschuldigd dat ze haar ex-verloofde had vermoord om er met een nieuwe vandoor te gaan. Ze ontkende, kreeg 32 electroden op haar hoofd waarna haar de BEOS werd afgenomen. De machine begon te brommen en te flikkeren. Hoewel ze blijft ontkennen, wijst alles erop dat ze schuldig is. De BEOS werkt feilloos.

Denken we nu. Lang geleden was ergens in een West-Afrikaans land al een methode ontwikkeld om leugenaars door de mand te laten vallen. De verdachte moest in een rij gaan staan met negen onverbiddelijke waarheidssprekers. Dit gezelschap van deugdzamen maakte hem al behoorlijk zenuwachtig. Dan werd er een ei doorgegeven. Dat was hem te machtig. In zijn totale radeloosheid kneep hij te hard en brak de schaal. De polygraaf of leugenontdekker is op hetzelfde principe gebaseerd. Diep in zijn hart is de schuldige ervan overtuigd dat er niets boven de waarheid gaat. Hij weet dat God alles ziet. Begint hij te liegen, dan is dat onmiddellijk te merken aan zijn bloeddruk, ademhaling, hartslag en de toestand van zijn huid. Dit valt allemaal exact te meten en in een grafiek zichtbaar te maken. Is hij schuldig dan wordt hij onherroepelijk ontmaskerd.

Liegen is heel slecht, dat weten we allemaal, met dit universeel besef zijn we opgevoed. Er is geen beschaving ter wereld en in de geschiedenis die de leugen als een prijzenswaardige verworvenheid beschouwt. Toch wordt er onophoudelijk gelogen. Waarom? Om in het verborgene de weerbarstige werkelijkheid naar je hand te zetten. Leugens zijn de prothesen van het dagelijks leven, zei de grote jazzpianist Leo Cuypers. Dat kan de geordende samenleving niet waarderen. Als het ernstige vormen aanneemt, moeten er maatregelen worden genomen. En het treurige is dat de technieken van de ontmaskering nooit feilloos zijn, hoewel we altijd weer geloven dat dit wel het geval is.

In de Middeleeuwen kwam het regelmatig voor dat een vrouw van hekserij werd verdacht. Ze werd gearresteerd, verscheen voor het gerecht, ontkende. Het onderzoek verliep betrekkelijk eenvoudig. Ze werd in het water gegooid. Als ze verdronk was ze onschuldig. Bleef ze drijven dan was daarmee het bewijs geleverd: een heks. Dan werd ze op de brandstapel gezet. In Amsterdam hebben we het Torture Museum, dat reclame maakt met de afbeelding van een stoel waarvan zitting en rugleuning bedekt zijn met puntige ijzeren pinnen. Als je daarop werd gedwongen ging je vanzelf de waarheid spreken, dachten onze voorouders. Veel later kwam het waarheidsserum in de mode, een drankje waardoor je vanzelf niet meer tot liegen in staat was. Het bleek dat de verdachte alleen nog tot een onverstaanbaar geblabber kwam. Volgens mij zat er alcohol in.

In onze tijd van de moderniteit, de Verlichting, hebben we van alle barbaarsheden voorgoed afscheid genomen. Behalve in Guantánamo waar de gevangenen aan het waterboarding worden onderworpen. Vergelijkbaar met de behandeling die vroeger op heksen werd toegepast. Ik geloof dat ik alles bij elkaar zou liegen om niet te worden gewaterboard.

En nu hebben we, onvermijdelijk, de nieuwe fase in de geschiedenis van het liegen bereikt. Je kunt de leugen ook gebruiken om er entertainment van te maken. Een spelletje op de televisie. Het idee komt uit Amerika. RTL4 heeft vorige week Het moment van de waarheid gelanceerd. De deelnemers worden aan een leugenontdekker gekoppeld en dan moeten ze moeilijke vragen beantwoorden. Heb je op je werk weleens geld gestolen? Ben je je partner trouw? Ik heb het niet gezien, ben buiten bereik van de Nederlandse televisie, maar ik veronderstel dat het adembenemend spannend is geweest, en lachen geblazen.

Toen ik klein was vertelde mijn moeder me, dat als ik jokte, de waarheid vanzelf in blauwe letters op mijn voorhoofd kwam. Ook hoorde ik toen dat, als ik mijn ouders sloeg, later die hand boven mijn graf zou groeien. Dat heeft een preventieve werking gehad.