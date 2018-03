Veron Lust (45), ultraloper: „Armstrong is een goede sporter. Hij heeft de afgelopen jaren ook niet stilgezeten. Het verschilt per sport tot welke leeftijd je kunt doorgaan. Het is wel van belang dat je jezelf niet helemaal uitput. Je moet niet aan heel veel wedstrijden deelnemen want dan redt je lichaam het niet. Ik loop daarom maar weinig wedstrijden. Armstrong is daar ook een goed voorbeeld van, hij heeft zich altijd puur op de Tour de France gericht. Bij mezelf zie ik wel dat de snelheid minder wordt de afgelopen jaren maar ultralopen kun je heel lang op topniveau blijven beoefenen. Er zijn zelfs lopers van boven de vijftig. Afrikanen kunnen zelfs nog langer doorgaan. Dat zijn oermensen. Zij moeten over een veel beter doorzettingsvermogen beschikken aangezien daar armoede heerst. Ze hebben minder goede begeleiding en moeten dus zelf meer presteren.”

Bettine Vriesekoop, oud-tafeltennisster: „Die grens wordt eigenlijk steeds verlegd. Daar zijn twee redenen voor. Als eerste komt dat door de toegenomen kennis en de verbeterde trainingsprogramma’s. Vroeger werd er gewoon zo hard mogelijk getraind, daardoor raakte een lichaam veel sneller op. Tegenwoordig zijn de trainingsschema’s beter uitgebalanceerd en wordt er meer rust genomen. Dat is veel beter voor het lichaam. Mijn generatie was dan ook veel sneller opgebrand dan de huidige generatie. Zelf was ik al veertig jaar toen ik mijn laatste Nederlandse titel behaalde. Maar toen had ik het ook echt wel gezien. De tweede reden dat de grens steeds wordt verlegd, is dat de doorstroming van talenten niet goed verloopt. Dat komt omdat jonge sporters steeds meer maatschappelijke druk ondervinden en pas op latere leeftijd voor een topsportcarrière kiezen. Daardoor kan de huidige generatie langer aan de top blijven. Kijk maar naar de Zweedse tafeltennisser Jorgen Persson, die stond in Peking op zijn 42ste nog in de halve finale van de Olympische Spelen.”

Louis Delahaye, trainer bij de Rabobankwielerploeg: „Dat is moeilijk te zeggen. Carlos Lopes werd op zijn 38ste nog kampioen op de marathon, Davide Rebellin werd op zijn 37ste nog tweede bij de wegwedstrijd op de Olympische Spelen. Maar ik denk dat de grens rond de veertig jaar ligt. Je lichaam kan langer mee dan je geest. Het is namelijk erg moeilijk wanneer je een topsportcarrière van vijftien jaar achter de rug hebt om je nog op te laden. Kan je het psychologisch nog wel opbrengen om er helemaal voor te gaan? Lance Armstrong heeft een paar jaar rust genomen. Daardoor is hij weer helemaal fris en dus kan hij deze uitdaging waarschijnlijk wel weer aan.”

Ton Kienhuis, directeur van de Senior Games, een topsportevenement voor vijftigplussers: „Tot 35 of veertig jaar, afhankelijk van de sport, kun je als sporter mee met de absolute top. Daarna kan er nog wel topsport worden bedreven maar de sporters kunnen dan niet meer mee met de wereldtop. Je moet topsport classificeren in verschillende leeftijdsgroepen. Dus topsport tot en met vijftig jaar en dan van vijftig tot en met 65 jaar, enzovoorts. Ik heb de Senior Olympics bezocht in de Verenigde Staten. Atleten en zwemmers van zestig jaar zetten daar nog prima tijden neer. Maar als je die vergelijkt met de tijden van sporters die dertig jaar zijn, zit daar natuurlijk verschil tussen.”

IJsbrand Chardon (47), wereldkampioen vierspannen: „Die grens verschilt voor iedereen. Maar als Armstrong zegt dat hij terugkomt, ben ik er van overtuigd dat hij dat op een goede manier zal doen, hij is namelijk geestelijk heel sterk. Maar het lichaam is van een nog groter belang. Armstrong is heel doelgericht bezig. Het is belangrijk dat je zuinig bent op je lichaam. Als een sporter roofbouw op zijn lichaam pleegt, houdt hij het niet lang vol. Bij paarden is dat hetzelfde als bij mensen. Als paarden te jong, op een te hoog niveau moeten presteren, zijn ze na een aantal jaren ook uitgeblust. Ik denk dat ik tot mijn vijftigste kan doorgaan met mennen, daarna gaan de jaren tellen.”