Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Foto Roel Rozenburg Gerda Verburg (CDA) Budget: 2,5 miljard (1,4 procent van de Rijksbegroting) Versterking van innovatie en verduurzaming zijn de belangrijkste opgaven voor de landbouwsector, stelt minister Verburg in haar beleidsagenda. Maar extra geld op haar eigen begroting steekt ze vooral in de opvoeding van de burgerij. De burger moet zich gaan realiseren dat hij via de keuze van zijn voedsel invloed heeft op overbevissing, dierenleed, klimaatverandering en zijn eigen gezondheid. Verburg trekt 27 miljoen uit om de burger hier bewust van te maken. Ook meent ze dat de waardering voor het landschap omhoog moet. Daarom komen de ministeries van LNV en VROM dit najaar met de Agenda Landschap. Innovatie in het agrarische bedrijfsleven krijgt 18,1 miljoen euro extra, vooral voor verduurzaming van de glastuinbouw en de ontwikkeling van diervriendelijke stalsystemen. Den Haag:22.2.7 Minister Verburg. © foto Roel Rozenburg

