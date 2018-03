kwesties@nrc.nl

Kom op met dat geld!

De afgelopen jaren zag ik als basisschooldocent dat de zogenaamde rugzakkinderen (wie verzint zo’n term?) één keer per week een half uur extra ondersteuning kregen. De rest van de week is het aan de docent zelf om het kind te begeleiden. En ja, dat gaat dan ten koste van de rest van de klas. Als basisschooldocent is elk kind bij mij welkom. Graag zie ik dan een fulltime assistent in de klas om het kind die aandacht te geven die het nodig heeft. Het argument dat de integratie van gehandicapten in de samenleving hierbij gebaat is, is ijzersterk. Politiek, kom op met dat geld! Extra assistenten in de klas, zodat we weer echt samen naar school kunnen.

Epke Bootsma

Zelf extra hulp betalen

Op de basisschool was hij ‘anders’ dan andere kinderen. Er was geen duidelijk beleid op de school, de afspraken maakte je met de leerkracht. Het was een kind met een vaste dagindeling. Elke ochtend: wat eten we vanavond? Wat gaan we doen vandaag? Gesprekken bij Jeugdzorg en testen. Hij had ADD(H)D en dyslexie. Een VMBO-T advies. Hij voelde zich niet thuis op school. Er kwam een Persoons Gebonden Budget voor thuis. Het rugzakje werd afgewezen. De school weigerde om te melden waar hij vastliep. Er kwam begeleiding aan huis, vervoer naar hulpverleners, hulp met huiswerk. In het derde jaar barstte de bom: hij wilde niet meer naar school. Hij werd al meer dan twee maanden zwaar gepest. De kinderen waren druk, ongemotiveerd en ruw in de omgang. Hij wilde naar een andere school. Een andere ‘gewone’ school, of het Luzac? De spaargelden werden aangesproken. Nu zit hij in een kleine klas. Rust, regelmaat en huiswerk op school. Hij maakt zich nu al zorgen: wat hij moet als hij volgend jaar weer op ‘een normale’ school terecht komt? Ik denk vaak aan de kinderen van wie de ouders geen extra hulp kunnen betalen: worden dat allemaal ‘drop-outs’?

A. Boonekamp

Doemscenario

Mijn (pleeg)dochter van 8 functioneert op ‘moeilijk lerend niveau’ en is sociaal zwak. In het speciaal basisonderwijs is ze als kwetsbare leerling volkomen op haar plek. De klassen zijn klein, de leerkrachten zijn goed in het begeleiden, bovendien worden ze ondersteund door gemotiveerde, stagiaires en onderwijsassistenten. Ik ben onder de indruk van wat deze school te bieden heeft. Ik zou mijn vier andere kinderen die op een school voor regulier basisonderwijs zaten, hetzelfde hebben gegund.

Het belangrijkste is dat mijn dochter stralend naar school gaat en erg gemotiveerd is om dingen te leren. Met alle kinderen is wel wat, daar zijn ze aan gewend. De taxirit van 30 kilometer is wel een belasting, natuurlijk is het fijn om naar een basisschool in de buurt te kunnen.

Mijn zorg betreft de afbraak van het speciaal onderwijs. Schoolzwemmen, judo en logopedie is inmiddels wegbezuinigd. Ook op formatie moet worden bezuinigd. Verder heb ik begrepen dat het speciaal basis onderwijs wordt opgeheven in 2010. Ik begrijp er niets van. Enerzijds wordt er veel geld in de jeugdzorg gepompt om kwetsbare kinderen te ondersteunen. De doelgroep zit voor een groot deel op het speciaal onderwijs, waar de expertise ontwikkeld is om deze kinderen te begeleiden. In een schoolklas op een reguliere school vindt men twee zorgkinderen al belastend (en dat is het ook, als je geen speciale methodiek toepast). In het speciaal basisonderwijs zitten er vijftien bij elkaar en op de Kimkiel in Groningen loopt het goed. Het opheffen hangt als een doemscenario boven ons hoofd. Waar moet onze dochter dan heen? Wie kan mij dit uitleggen?

Marijke de Stoppelaa

Heerlijk puzzelen en kleien

Hanna is 7 jaar en heeft Downsyndroom. Na drie jaar regulier onderwijs is ze nu naar een school voor Zeer Moeilijk Lerende kinderen gegaan. Het ging niet meer, zei de oude school. Het is wat verder fietsen, om tien over acht ’s morgens stappen we op de fiets, Hanna achterop. Onderweg komen we langs haar oude school, we rijden een paar kinderen uit haar oude klas voorbij. Ze roepen: „Hoi Hanna!”

Het doet pijn om de kinderen bij wie ze in de klas zat, naar de school in de buurt te zien lopen. Wij fietsen verder, wind tegen en het regent ook een beetje. Op school is Hanna vrolijk, ze begroet de juf met een grote glimlach op haar mond. Dan denk ik steeds: Hanna vindt het er leuk, ja, zij wel. Maar ze zit toch niet op school alleen maar om het er leuk te vinden?

’s Middags haal ik haar weer op, weer wind tegen, weer regent het. In het schriftje lees ik: „Ze heeft heerlijk gepuzzeld, met de klei gespeeld en tv gekeken.” Ze keek naar Bassie en Adriaan, is dat hoogwaardige kleutertelevisie met pedagogische waarde? Ze heeft al drie jaar gepuzzeld en gekleid. Is er vandaag misschien ook nog gelezen, gerekend of geschreven?

Hannie Berends

Anders mogen zijn

Als leraar in het speciaal onderwijs heb ik in toenemende mate te maken met leerlingen die na een aantal jaren inclusief onderwijs met hun ziel onder de arm bij ons op de stoep staan. Het was zo goed bedoeld, maar de beoogde sociale integratie was uitgemond in een pijnlijk bewustzijn van het anders-zijn. Wij zien deze kinderen dan in het speciaal onderwijs opbloeien, zich ontwikkelen in een omgeving, waar zij eenvoudig kind en klasgenoot kunnen zijn, zich als gelijken mogen beleven! In kleine groepen met veel structuur, in een prikkelarme omgeving, waar deskundige leerkrachten zich met hart en ziel inzetten voor lange (individuele) oefentrajecten, maar ook voor ontspanning, spel en de nodige extra ondersteuning.

Inclusief onderwijs kan voor kinderen ook betekenen: het tempo van de anderen niet bij kunnen houden, je buitengesloten voelen, altijd een speciale positie hebben, afhankelijk zijn van de schamele uren begeleiding. Onderzoek bevestigt dit: kinderen met een handicap lopen te vaak sociaal-emotionele schade op binnen een reguliere setting. Passend onderwijs betekent voor mij: de juiste leeromgeving scheppen voor ieder kind. Speciaal onderwijs kan de juiste plek zijn voor kinderen die extra aandacht nodig hebben.

Nico Benl

Spierziekte

Onze zoon heeft een spierziekte en is alleen lichamelijk gehandicapt. Hij heeft een scholenwissel achter de rug. Van de christelijke dorpsschool, waar hij niet langer welkom was, naar de openbare dorpsschool, waar hij niet lang welkom was. Na een probleemloos jaar in groep 2 was het na twee en een halve week al duidelijk dat het in groep 3 niet ging. Wat na een jaar resulteerde in een verwijderingsprocedure. Die de school heeft verloren.

Hij ging en gaat met veel plezier naar school. Heeft vrienden. Gaat met aardige rapporten over. Geen noodzaak dus voor speciaal onderwijs. Ik gun mijn zoon in zijn elektrische rolstoel een plaats in deze maatschappij waar hij gelijk behandeld wordt. Een emancipatiebeweging is nodig.

A. Scholten