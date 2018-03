Kruip door, sluip door

Voor wie de film Being John Malkovich niet kent, is de openluchttentoonstelling Atelier Malkovich een raadsel. Daarom is het goed dat Dirk van Weelden in de catalogus nog even uitlegt, waar de film over gaat. „In Spike Jonze’s film Being John Malkovich (1999) ontdekt een werkloze poppenspeler in een verwaarloosd kantoorgebouw een tussenverdieping waar alles half zo groot is als normaal”, schrijft hij. „Ook een deur, of eigenlijk deurtje, dat via een smoezelige tunnel toegang geeft tot John Malkovich, de bekende acteur. Bereik je het einde van die tunnel dan bezet je ongeveer een kwartier lang de plaats in het universum waar de acteur zich op dat moment bevindt. Je ervaart de wereld vanuit het hoofd en het lichaam van Malkovich. (-) Na afloop van deze vijftien minuten durende, verbijsterende ervaring volgt een even verbijsterend einde. (-) Het universum spuugt je uit en kwakt je neer in de berm van de New Jersey Turnpike, een reusachtig verkeersknooppunt op een uur rijden van New York.”

Being John Malkovich bracht de tentoonstellingsmakers Holger Nickisch en Stefan Strauss op het idee om een architectuurprijsvraag uit te schrijven voor gebouwen op halve grootte. Jonge architecten werd gevraagd om een „een vernieuwend en functioneel ateliergebouw” te ontwerpen „dat voldoet aan de gewijzigde werksituatie van de kunstenaar”. De prijsvraag moet ideeën leveren voor de uitbreiding van Nieuw en Meer, een gebied met oude Defensiegebouwen aan de rafelrand van Amsterdam die nu onderdak bieden aan kunstenaars,

77 architecten zonden een ontwerpen in, waaruit een jury, met Dirk van Weelden als een van de leden, er acht kozen. Die zijn nu, onder de titel Atelier Malkovich, op een grasveld van Nieuw en Meer uitgevoerd, met hardboard, hout en plexiglas als belangrijkste materialen.

Door de schaal van 1 op 2 leveren ze een vreemde ervaring op, als is het allemaal niet zo raar als Being John Malkovich. De acht paviljoens zijn eigenlijk grote maquettes waar je, vaak met moeite, in kunt. Voor veel deuren moet je diep bukken, traptreden zijn zo laag dat zelfs kinderen er moeilijk op kunnen lopen en in sommige ruimtes kun je alleen gebogen staan of lopen.

Verschillende bekroonde architecten vinden dat kunstenaars in barre tijden leven. Roger van Bergen schrijft in de toelichting bij zijn ontwerp, met als titel Duck and Cover, dat kunstenaars sinds 9/11 vooral in de Verenigde Staten onder vuur liggen en steeds vaker het slachtoffer zijn van censuur en „onderbuikgevoelens”. Hij ontwierp daarom een soort bunker, met dikke muren, die bescherming bieden tegen de boze buitenwereld. Ook Lada Hrsak en Danielle Huls maakten een gesloten gebouw in de vorm van een onregelmatige vijfhoek, van onder tot boven bekleed met spiegelende folie. Het atelier, met de naam Archive, bestaat uit ruimtes rondom een binnenplaatsje die zelfs op ware grootte zo smal zijn dat ze weerbarstig in het gebruik zouden zijn.

Ook bij andere ateliers rijst de vraag of ze wel zo ‘functioneel’ zijn als de tentoonstellingmakers vroegen. Binnen Buiten bijvoorbeeld van Thomas Gillet en Kobbe Nouwens is een opeenstapeling van balkjes die verbonden zijn door trappetjes. Je moet er niet aan denken dat je als beeldhouwer met een zwaar bronzen beeld al die trappen op en af moet. Het gaat hier dan ook om een ‘vondst’. „Wat als de hele wereld de binnenruimte van het atelier worden?”, zo vroegen de architecten zich af. Het bouwsel moet als een binnenstebuitenste gekeerd atelier worden gezien. „Door het atelier als ruimte binnenstebuiten te keren ontstaat een binnenruimte van 510.255.000 vierkante kilometer”, zo laten Gillet en Nouwens weten.

Grappig genoeg zijn onfunctionele vondsten als Binnen Buitenuitgelokt door de prijsvraag. Behalve om functionaliteit vroeg die nadrukkelijk een „vernieuwend ontwerp” dat een antwoord geeft op de „gewijzigde werksituatie van de kunstenaar”. Uit deze formulering blijkt dat het uitgangspunt van de prijsvraag nog altijd het aloude adagium ‘form follows function’ is, het pijnlijke misverstand dat de moderne architectuur nu al bijna een eeuw teistert. Volgens de functionalistische leer leiden nieuwe ‘functies’ of nieuwe behoeftes tot nieuwe vormen. In de woningbouw heeft deze opvatting tot rampen geleid. Al die ‘functionalistische’ woningen uit de jaren vijftig en zestig in de Nederlandse buitenwijken zijn bijvoorbeeld zo precies toegesneden op het toenmalige kerngezin van twee ouders en twee kinderen, dat ze vijftig jaar later, in een andere tijd met andere behoeften, onbruikbaar zijn en massaal worden gesloopt.

In het geval van kunstenaars is het bovendien nog maar de vraag of hun „veranderde werksituatie” tot nieuwe behoeften leidt. In zijn essay in de catalogus gaat jurylid Van Weelden in op de werkruimte van de eigentijdse kunstenaar. Op een luchthaven raakte hij een keer in gesprek met een eigentijdse kunstenaar, zo schrijft hij. Toen het onderwerp ‘werkruimte’ ter sprake kwam, bleek dat deze kunstenaar die helemaal niet nodig had. „Hij woonde klein, hij en zijn vriendin waren weinig thuis. Altijd onderweg.” Meer dan een internetaansluiting had hij niet nodig. Als die er was, zoals op het vliegveld, dan klapte hij zijn laptop open en ging aan het werk.

Maar behalve computerkunstenaars, die genoeg hebben aan virtuele ruimte, zijn er massa’s eigentijdse kunstenaars die nog altijd tastbare en vaak grote beelden, schilderijen en installaties maken. En die hebben nog altijd behoefte aan een grote, onbestemde ruimte, liefst met noorderlicht, die ze voor van alles en nog wat kunnen gebruiken. Een gebouw dat zo’n ruimte biedt, staat er ook op ‘Atelier Malkovich’. FABRIEKSgeHEIM’ heet het en het is een kleine, klassieke fabriek met een zaagtanddak en een grote schuifdeur waar je zelfs op halve grootte niet voor hoeft te bukken. Slechts twee zinnen heeft Paul Peters nodig om zijn ontwerp toe te lichten: „Het perfecte atelier is vaak te vinden in een oude fabriekshal vanwege de ruimte en de ongedwongenheid van de plek. Het atelier FABRIEKSgeHEIM cultiveert dat idee door voor de kunstenaar persoonlijk een fabriekje beschikbaar te stellen.”

Tentoonstelling: Atelier Malkovich. T/m 28 sept. in Nieuw en Meer, Oude Haagseweg 51, Amsterdam. Geopend: wo t/m zo 15-22 u. Toegang gratis. Catalogus 15 euro. www.nieuwenmeer.nl/malkovich