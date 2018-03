Kosten advies verdubbeld

De Rijksoverheid heeft in de afgelopen vier jaar ruim twee keer meer uitgegeven aan externe adviseurs: van een half miljard euro in 2004 tot 1,2 miljard vorig jaar. Een toenemend gebrek aan kennis bij (top)ambtenaren is de reden dat het Rijk steeds vaker een beroep doet op externe adviseurs.

Dat blijkt uit onderzoek van NRC Handelsblad. De stijging van de kosten druist in tegen de door het tweede kabinet-Balkenende geformuleerde doelstelling om de kosten voor consultants te stabiliseren of terug te dringen. Over een periode van tien jaar zijn de uitgaven voor consultants op ministeries verviervoudigd. In 1998 bedroeg die post 300 miljoen euro.

Het tekort aan inhoudelijke kennis bij rijksambtenaren is een gevolg van de invoering van de Algemene Bestuursdienst in 1995. Topambtenaren wisselen na een paar jaar van functie om ‘verkokering’ te voorkomen. „Topambtenaren waren ooit overheidsdienaren met veel inhoudelijke kennis”, zegt J. de Vries, hoogleraar bestuurskunde aan de Universiteit van Leiden. „Nu bezitten ze geen inhoudelijke kennis meer, maar blinken ze uit in managementvaardigheden. Het zijn ambtenaren zonder inhoud, dus moeten ze kennis inhuren.” „Topambtenaren gingen overheidsmanagers heten”, zegt U. Rosenthal, senator (VVD) en hoogleraar bestuurskunde in Leiden. „Nu zijn ze vooral bezig met het beheren van processen, met wetten als producten en burgers als consumenten.”

In 2004 pleitte minister voor Bestuurlijke Vernieuwing Th. de Graaf (D66) voor een ‘inhuurstop’. Het toenmalige kabinet, Balkenende II, stemde in met maatregelen om het inschakelen van externen terug te dringen. Dit beleid is niet uitgevoerd omdat ambtenaren de maatregelen „te bureaucratisch” vonden en „daarmee een last”, blijkt uit een evaluatie van het ministerie van Financiën.

