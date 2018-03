`Klimaatbelasting slecht voor Canada`

De Canadese premier Stephen Harper heeft het plan van de Liberale Partij om een belasting op de uitstoot van kooldioxide in te voeren afgewezen. Harper, wiens Conservatieve Partij een voorsprong heeft in de peilingen voor de parlementsverkiezingen in oktober, zegt dat zo`n belasting de eenheid van het land in gevaar zou brengen. Harper wil de provincies in Canada meer macht geven. Een vanuit de centrale regering opgelegde nieuwe belasting is daarmee volgens hem in strijd.