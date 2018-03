Kleine Mo valt flauw

Op de stoep voor de islamitische slagerij klinkt geschreeuw. Er ligt een jongetje op straat, op de Hoefkade in Den Haag. Hij is in elkaar gezakt. Verdwaasd staart hij naar de paniek boven zijn hoofd. Mohammed, jammert een gesluierde vrouw, „Mootje van me. Nu doe je het alweer!”

Klanten rennen de winkel uit, voorbijgangers klitten bij elkaar. Zet hem rechtop, commandeert iemand. Duw zijn hoofd tussen de knieën. Is er al een dokter gebeld, schreeuwt een ander. Dokter, vraagt de moeder. Ze stopt de jongen een dadel in de mond. Zegt dan kordaat: „Sta op. We gaan naar huis.”

Even later, als ik ze een lift heb aangeboden, vertelt de moeder in gebroken Nederlands dat ze Aisha heet. Zij en haar zoon zijn moslim. Ze vasten want het is ramadan, de heilige vastenmaand. Tussen zonsopkomst en zonsondergang eten ze niet en drinken ze niet. Alleen is dat voor haar zoon heel lastig.

Gesis op de achterbank. Mohammed wil dat zijn moeder haar mond houdt.

Maar Aisha gaat door. Ze vertelt dat haar zoon suiker heeft. Nu hoeven suikerpatiënten volgens de koran niet te vasten. Maar Mohammed doet dat wel. Als je niet vast, heb je iets uit te leggen. En dat wil Mohammed niet. Mohammed is twaalf jaar. Mohammed wil gewoon zijn, zoals zijn vrienden en zijn zussen. Pas als de zon onder is, eet hij, drinkt hij en gebruikt hij medicijnen.

Dit gebeurde vorig jaar. Internist Eelco Meesters denkt dat Mohammed waarschijnlijk te lage bloedsuikerwaarden had. Als suikerpatiënten te weinig eten en drinken en eigenhandig het medicijnengebruik aanpassen, zegt Meesters, raakt hun bloedsuikerspiegel ontregeld. Dan worden ze niet lekker. „En voor je het weet krijgen ze dan een ‘hypo’ en raken ze bewusteloos.”

Meesters is de baas van de diabetespoli van het Slotervaartziekenhuis in Amsterdam-West. Hij heeft 1.450 suikerpatiënten. Ze zijn in meerderheid van allochtone afkomst. Dat komt door de buurt waarin het ziekenhuis staat maar ook doordat ouderdomssuiker vier tot zes maal zo vaak voorkomt bij Surinamers, Hindoestanen, Turken en Marokkanen als bij autochtonen. Een gevolg van onder andere meer overgewicht en minder lichaamsbeweging.

Tegen nagenoeg al zijn patiënten zegt Eelco Meesters dat ze te ziek zijn om te vasten. Suikerziekte is vaak voorbode van levensbedreigende aandoeningen als hart- en vaatproblemen en nierziekten. Maar elk jaar slaat 35 procent van de belijdende moslims zijn doktersadvies in de wind. Dit jaar zijn dat ongeveer 200 patiënten.

Als Allah wil dat ik het red, zeggen ze, red ik het. Zij vasten toch. Voor deze groep ontwikkelde Meesters samen met nurse practioner Fatima Malki een ‘behandelprotocol’ . Kort voor de ramadan krijgen de suikerpatiënten op de poli een aangepast medicijnadvies dat hen in staat stelt de vastenperiode ‘gezond’ door te komen. De aanpak is gebaseerd op tien jaar praktijkervaring en werd in augustus gepubliceerd in het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde.

Uitgangspunt: liever medisch gecontroleerd vasten dan stiekem, zodat patiënten alsnog in het ziekenhuis belanden. Onderzoek in dertien moslimlanden bracht aan het licht dat er tijdens de ramadan vijfmaal zoveel suikerpatiënten acuut in het ziekenhuis worden opgenomen dan in de rest van het jaar. Overdag met ernstige hypo’s (lage bloedsuikerwaarden), ’s nachts juist met te hoge bloedsuikerwaarden (hypers). Dan wordt het vasten onderbroken voor de iftar, een maaltijd van stevige soep met zoete lekkernijen. Dat kan leiden tot glucosepieken.

De Amsterdamse aanpak lijkt effect te sorteren met gemiddeld nog twee spoedopnamen tijdens de ramadanmaand. Omdat vastende moslims slechts twee maaltijden per dag gebruiken, schrijven Meesters en Malki pillen voor met een korte werkingsduur. Mensen die insuline spuiten, krijgen een langdurend werkend preparaat dat ze ’s avonds toedienen. Bij kinderen gaat dat moeilijker. Kinderarts Olivier Weijer probeert hen zo vaak mogelijk op de poli te spreken.

De meeste kinderen „verstoppen” hun ziekte, zegt de kinderarts. Ze verkeren in de ontkenningsfase. Broertjes, zusjes, neefjes en nichtjes mogen van hun suiker niks weten. Anders worden ze niet voor vol aangezien. Ze nemen hun medicijnen onregelmatig en vasten voor het oog van de buitenwereld gewoon mee. In een schriftje houden ze hun bloedsuikers bij. Laatst nog een jongetje van acht. Hij bezocht het spreekuur zonder ouders. Het schriftje stond vol met bloedwaarden. Zonder tijdstip en vermelding of hij al dan niet nuchter was. Weijer: „Daar kun je dan weinig mee. Je moet in gesprek. En dat is razend moeilijk. Kinderen vertellen je niet alles. En ze herkennen het ook niet meteen als het minder goed met ze gaat.”

Altijd houdt verpleegkundige Fatima Malki suikerpatiënten voor dat de Koran hun niet tot vasten verplicht. Als praktiserend moslima weet ze dat kinderen, ouden van dagen, zwangeren, vrouwen die borstvoeding geven en (chronisch) zieken, dus ook suikerpatiënten, zijn vrijgesteld. Ze mogen het vasten inhalen. Kan ook dat niet, dan is het de bedoeling dat ze tijdens de ramadan zes euro per dag besteden aan een goed doel. Maar kinderen en vooral oudere patiënten willen dat niet. Zij slaan de sociale betekenis van het vasten hoger aan dan hun eigen gezondheid. De ramadan is een heilige tijd, een intieme krachtmeting met God die elke avond wordt afgesloten met een maaltijd in aanwezigheid van familie en vrienden. Wie niet meedoet, plaatst zich buiten de gemeenschap. Die loopt het risico te worden buitengesloten.

Sommige suikerpatiënten, ervaart internist Eelco Meesters, hebben tijdens de ramadan „een verminderd ziektebesef”. Kunnen ze de gevaren van hun ziekte gedurende het jaar redelijk goed inschatten, tijdens de vastenmaand schuiven ze die kennis opzij. „Zeggen ze: zo beroerd voel ik me niet.” Of ze schuiven de verantwoordelijkheid voor hun ziekte af op God, vertelt verpleegkundige Fatima Malki: „Ze zeggen: Insjallah, ik ben ziek, mijn lot ligt niet meer in mijn handen.” Als Malki daartegen inbrengt dat de medische wetenschap ook door God is gecreëerd en de medisch specialist adviseert niet te vasten, „vragen ze of ik theologie heb gestudeerd”.

Fatima Malki haalde er Turkse en Marokkaanse imams bij om de paradox tussen islam en moderne geneeskunde te ontrafelen. Imam Yassine el Forkani sprak in het Slotervaartziekenhuis een zaal vol islamitische suikerpatiënten toe. Nee, vertelde de imam, in dit geval is de wetenschap geen tegenpool van de islam. Als een arts een patiënt verbiedt te vasten omdat daarmee het lichaam wordt beschadigd, neemt de islam dat wetenschappelijk advies over. Datzelfde geldt bij andere (chronisch) zieken, patiënten met bijvoorbeeld Parkinson, hartklachten, epilepsie en schizofrenie. Sterker, aldus de imam: „Als je weet dat je overdag pillen nodig hebt, moet je niet vasten. Doe je dat toch en je komt in een noodsituatie, dan zondig je.”

Suikerpatiënten, zegt Yassin El Forkani, hoeven zich niet te schamen als ze niet vasten tijdens de ramadan. Natuurlijk mogen ze het jammer vinden. Maar ze worden er geen mindere moslims van. Ook niet de dame met suikerziekte die hem afgelopen week vertelde dat ze zich niet goed voelde toen ze op straat liep. Ze moest eten. Maar ze wachtte totdat ze misselijk, slap en duizelig haar voordeur achter zich had dichtgetrokken. Doodsbenauwd, aldus de imam, om te worden aangezien voor „ramadanvreter”. „Daarvoor willen kinderen niet vastende moslims nog wel eens uitschelden. Dat proberen we hen uit het hoofd te praten. Want niet vasten is ook een plicht.”

Als het aan de imam ligt, wordt de voorlichting over ziekte en ramadan grootschaliger aangepakt. Dat gebeurt mondjesmaat. Naar schatting veertig apotheken, van Amsterdam tot Apeldoorn, van Groningen tot Gouda, verspreiden folders over aangepast medicijngebruik tijdens de ramadan en laten hun medewerkers bijscholen. Verder zouden imams er in hun preken en persoonlijke gesprekken meer aandacht aan kunnen besteden. Imam El Forkani: „Ik zie het als mijn taak bij te dragen aan religieuze bewustwording over medische dilemma’s.”

Blijft de vraag of alle imams de Koran zo uitleggen. Want in de islam ontbreekt een centraal leergezag zoals de katholieke kerk dat heeft in de persoon van de paus. Op internetfora schrijven suikerpatiënten dat een niet bij naam genoemde imam in Den Haag hen adviseert te vasten als ze dat maar enigszins kunnen. El Forkani: „Ik ken geen imams die zeggen dat diabetici moeten vasten. En als ze dat wel doen, zeggen ze het uit onwetendheid.”

En Mohammed?

In de Haagse flat ligt hij op de bank. Mohammed heeft griep, vertelde zijn moeder de klassenleraar. Maar allebei weten ze beter. Mohammed is uitgeteld. Na zeven dagen vasten wil het lichaam niet meer. En nu drinkt en eet Mohammed tussen de middag. En is hij in de weer met een insulinepomp die de dokter hem gaf. Met de gordijnen dicht.

Mohammed pakt zijn laptop en klikt op een e-mailbericht. „Beste cyberimam”, staat op het scherm, „God straft slechte mensen. Ik heb suikerziekte. Ben ik dan slecht?”

Ramadan en medicijnen Voor de meeste moslims is het ondenkbaar niet deel te nemen aan de ramadan. Dat concludeert de Rijksuniversiteit Groningen op basis van gesprekken met 156 islamitische patiënten. Zij kwamen in 2005 medicijnen halen in 11 apotheken in Den Haag, Amsterdam, Utrecht, Apeldoorn en Rotterdam. Hoewel ze weten dat de koran zieken vrijstelt van de ramadan, waren 131 van de 156 moslims van plan te vasten. Van de 131 patiënten werden er door apothekers en onderzoekers 113 bestempeld als risicovol. Van hen hadden er 86 suikerziekte. De apotheken probeerden het risico te verminderen door het aantal innamemomenten of de dosering te veranderen en andere innametijden te adviseren. Daarna steeg het aantal mensen dat niet ging vasten van 8 naar 15. De universiteit voerde het onderzoek uit in het kader van het project ‘Ramadan & medicijngebruik’ in Nederlandse apotheken. Dat is opgezet in samenwerking met SAL apotheken, Stichting ter ondersteuning van de gezondheidszorg en maatschappelijke dienstverlening, de Rijksuniversiteit Groningen en het Slotervaartziekenhuis. Doel is onjuist en risicovol medicijngebruik te voorkomen bij vastende moslims die medicijnen gebruiken. www.ramadan-medicijngebruik.nl