Het verhaal van Kenneth Ehigiene (Zaterdag &cetera, 6 september) is ‘opgetekend’. Dus geen onderzoek en geen hoor en wederhoor. Indien Kenneth inderdaad onschuldig is en zonder serieuze verdenkingen dit alles heeft moeten doorstaan komt het moment dichtbij dat ik emigratie zou overwegen. Zoals het verhaal nu is opgetekend roept het wel allerlei vragen op. Vanwege de opzet van het artikel blijf ik daar nu mee zitten, evenals met de vraag of dit werkelijk in Nederland kan gebeuren. Het lijkt mij aannemelijk dat het vermeld zou zijn indien dit verhaal aanleiding vormt tot nader onderzoek en publicatie. Nu vraag ik me af wat de zin en waarde van deze publicatie is.

Naschrift redactie

Het relaas van de heer Egihiene werd, zoals uit het artikel bleek, geschraagd door zijn vrijlating door de Duitse justitie, direct na zijn uitlevering door Nederland. Gevraagd om commentaar op zijn beweringen sindsdien steeds te zijn lastiggevallen door de Nederlandse politie en justitie stelt de politie: „In 2005 hebben wij het huis van de heer Ehigiene bezocht, omdat wij dachten dat er vreemdelingen woonden. Dit bleek niet het geval. De politie is in 2006 en 2007 in de internetwinkel van de heer Ehigiene geweest om de papieren van werknemers te controleren, waarbij we de laatste keer een vreemdeling zonder geldige papieren hebben aangetroffen. Tijdens de huiszoeking in oktober 2007 werd de heer Ehigiene aangemerkt als verdachte van drugshandel, maar na een nacht in de cel werd hij weer vrijgelaten. Wij kunnen geen uitspraken doen over een eventueel strafblad van de heer Ehigiene. Hij is nooit verdacht van of aangehouden in verband met vervalste identiteitspapieren.”

