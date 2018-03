Kan ik mijn hulp vragen te boenen?

Mevrouwen en hun werksters hebben een moeizame verhouding (zie: ‘Help, ik heb een hulp’ pagina 18). Probleem blijkt: hoe vraag ik de werkster haar werk te doen? Is dit nieuw of van alle tijden? Of bestaat het niet, voor u? Is uw hulp misschien een lot uit de loterij? Helpt afstandelijkheid of doet vertrouwelijkheid juist wonderen? Of begint een goede verhouding met het doorbetalen tijdens vakanties? Stuur uw ervaringen en tips naar kwesties@nrc.nl, in maximaal 200 woorden.